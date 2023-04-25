Південна Корея розширила перелік товарів, заборонених до експорту в росію і білорусь — Finance.ua

Південна Корея розширила перелік товарів, заборонених до експорту в росію і білорусь Сьогодні 14:30

Південна Корея розширила перелік товарів, заборонених до експорту в росію і білорусь

Влада Південної Кореї оголосила про масштабне розширення списку продукції, забороненої до експорту в росію і білорусь. Це пов’язано з побоюваннями Республіки Корея щодо використання експортної продукції країнами-імпортерами для виробництва зброї та у військових цілях.

Як повідомляє DW з посиланням на південнокорейське інформагентство, список продукції розширили з 57 до 798 позицій.

До оновленого списку увійшли напівпровідники, хімікати, сталь, автомобілі, технологічне обладнання та квантові комп’ютери. При цьому не уточнюється, чи будуть обмеження поширюватися на деталі для автомобілів, обладнання та комп’ютерів. Зазначається, що нові експортні заборони набудуть чинності 28 квітня.

Південна Корея запровадила санкції щодо рф після початку її повномасштабного вторгнення в Україну. Санкції поширюються на банківський сектор і експорт деяких категорій продукції, зокрема, мікропроцесорів, обладнання для виробництва, випробування і перевірки напівпровідників, а також програмного забезпечення, необхідного для виробництва транзисторів і електронного обладнання.

УНІАН За матеріалами:

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