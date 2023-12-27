Південна Корея посилить експортні санкції проти росії та білорусі — Finance.ua
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Південна Корея посилить експортні санкції проти росії та білорусі

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Південна Корея посилить експортні санкції проти росії та білорусі
Південна Корея посилить експортні санкції проти росії та білорусі
Республіка Корея посилить експортний контроль щодо Росії та Білорусі. Країна планує значно розширити список товарів, на які поширюються експортні обмеження, пише The Korea Times з посиланням на міністерство торгівлі, промисловості та енергетики.
Відповідно до зміни правил торгівлі стратегічними товарами, Корея додала ще 682 предмети, що стосуються важкої будівельної техніки, акумуляторів, авіаційних компонентів, техніки та іншого, до переліку товарів, заборонених для поставок в Росію та Білорусь.
В корейському уряді зазначили, що прийняли таке рішення через високу ймовірність того, що вказані предмети будуть використані у військових цілях, хоча вони не класифікуються як стратегічні предмети за схемою експортного контролю Кореї.
Нова постанова збільшить загальну кількість пунктів у списку до 1159 пунктів. Очікується, що вона набуде чинності на початку 2024 року після відповідних адміністративних процедур, а також документів для експортерів.
У міністерстві заявили, що розглядатимуть «виняткові випадки» для поставок у вказані країни.
Білий дім 22 грудня опублікував указ президента США Джо Байдена, що передбачає можливість застосування обмежень до банків, які обслуговують платежі, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом, повідомили в адміністрації президента США.
В уряді рф заявили, що приблизно третина надходжень федерального бюджету рф покривається нафтогазовими доходами. Рівень залежності російського бюджету від вказаних надходжень не змінився.
За матеріалами:
УНІАН
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