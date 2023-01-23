Південна Корея полегшить доступ іноземним інвесторам до фінансових ринків — Finance.ua
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Південна Корея полегшить доступ іноземним інвесторам до фінансових ринків

Фондовий ринок
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Південна Корея полегшить доступ іноземним інвесторам до фінансових ринків
Південна Корея полегшить доступ іноземним інвесторам до фінансових ринків
Південна Корея пом’якшить правила доступу іноземних інвесторів до її фінансових ринків, розраховуючи, що це допоможе країні отримати статус розвиненої економіки від індексного провайдера MSCI.
Про це пише газета Financial Times.
Як повідомляється, уряд країни відмовиться від складних реєстраційних вимог для закордонних інвесторів, які бажають торгувати акціями південнокорейських компаній.
Влада країни також має намір просувати ринок цифрових активів і планує підвищити безпеку торгової системи, щоб краще захищати інвесторів.
MSCI відносить Південну Корею до emerging markets головним чином через складну систему реєстрації іноземних інвесторів та обмежень для торгівлі на валютному ринку.
Минулого року країна оголосила про намір збільшити більш ніж удвічі тривалість торгової сесії на валютному ринку, щоб покращити доступ до нього іноземним інвесторам. У січні поточного року міністр фінансів Південної Кореї Чу Кен Хо заявив, що з другого півріччя 2024 року валютний ринок, торги на якому зараз проводяться з 09:00 до 15:30 за місцевим часом, працюватиме до 02:00.
Набуття статусу розвиненої економіки, якого домагається Південна Корея, призведе до включення акцій місцевих компаній до складу індексу MSCI World, що відкриє фондовий ринок країни для більшої кількості інвесторів.
Влада країни також намагається підвищити привабливість ринку облігацій для іноземних інвесторів, щоб домогтися включення південнокорейських паперів до World Government Bond Index, що розраховується FTSE Russell.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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