Південна Корея показала свою найпотужнішу ракету — Finance.ua
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Південна Корея показала свою найпотужнішу ракету

Технології&Авто
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Південна Корея під час святкування Дня збройних сил показала свою найпотужнішу балістичну ракету, здатну вразити навіть підземні бункери в Північній Кореї.
Як пише AP, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль попередив, що якщо КНДР спробує застосувати ядерну зброю, то зіткнеться з рішучою відповіддю альянсу Південна Корея — США, і «цей день стане кінцем північнокорейського режиму».
Як пише AP, під час церемонії південнокорейські військові показали близько 340 одиниць військової техніки та систем озброєння. Серед них — балістична ракета Hyunmoo-5, яка може нести 8-тонну боєголовку, здатну проникати глибоко в землю і знищувати підземні бункери Північної Кореї.
Як нагадує видання, останнім часом побоювання з приводу бомбової програми Північної Кореї ще більше посилилися після того, як вона опублікувала фотографії секретного об’єкта зі збагачення урану для ядерної зброї.
На думку південнокорейських чиновників, КНДР спробує ще більше посилити напруженість, провівши випробування зброї напередодні виборів у США, щоб посилити свої важелі впливу в майбутніх переговорах із новим американським урядом. Експерти кажуть, що Північна Корея, ймовірно, вважає, що розширення ядерного арсеналу допоможе їй домогтися більших поступок з боку США, як-от масштабне послаблення санкцій.
За матеріалами:
УНІАН
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