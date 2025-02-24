Після трьох років війни Трамп кидає росії рятувальний круг, — Reuters Сьогодні 18:12

Перегріта економіка рф перебуває на порозі охолодження, тому що фіскальні стимули, зростаючі відсоткові ставки, висока інфляція і західні санкції беруть своє. Після трьох років війни Вашингтон, можливо, кинув Москві рятувальний круг.

Видання Reuters пише, що президент США Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні війни в Україні, викликає тривогу у європейських союзників, залишаючи їх та Україну поза переговорами з рф і звинувачуючи Україну в російському вторгненні в 2022 році — політичні подарунки для Москви, які також можуть принести велику економічну вигоду.

За словами Олега В’югіна, колишнього заступника голови Центрального банку росії, Вашингтон наполягає на тому, що Москва може або припинити роздмухувати військові витрати, намагаючись відвоювати територію в Україні, або продовжувати їх нарощувати і розплачуватися за це роками економічних проблем, зокрема високою інфляцією і падінням рівня життя, що загрожує політичними ризиками.

Хоча росія навряд чи швидко скоротить витрати на оборону, на яку припадає близько третини загальних видатків, перспектива укладення миру має послабити економічний тиск, призвести до зняття санкцій і повернення західних фірм.

«росіяни не захочуть відразу припинити фінансування виробництва озброєнь, боячись спричинити рецесію і тому, що їм потрібно відновлювати армію», — каже Олександр Коляндр, науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA). «Але якщо відпустити частину солдатів, то це трохи зніме тиск з ринку праці».

Призов на військову службу та еміграція спричинили повсюдний дефіцит робочої сили, внаслідок чого рівень безробіття в рф сягнув рекордно низького рівня в 2,3%.

Інфляційний тиск також може ослабнути, додав Коляндр, оскільки перспективи світу можуть зробити Вашингтон менш схильним до застосування вторинних санкцій щодо компаній з таких країн, як Китай, що зробить імпорт простішим і, отже, дешевшим.

УНІАН За матеріалами:

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