Після легалізації промислової коноплі її перший врожай оцінюють в 10,5 мільйонів доларів у 2024 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Після легалізації промислової коноплі її перший врожай оцінюють в 10,5 мільйонів доларів у 2024 році

Казна та Політика
27
Перший врожай промислових конопель 2024 року, отриманий після легалізації вирощування цієї культури у 2023 році, оцінюється в $10,5 млн, а у 2025 році є всі передумови, щоб цей показник зріс удвічі, як мінімум до $21 млн.
«На сьогодні обсяг посівів промислових конопель складає близько 4 тис. га. За нашими розрахунками, це може генерувати $10,5 млн товарообігу у 2024 році», — зазначила керівниця сектору «Сільське господарство» BRDO Ірина Грузінська в коментарі для видання.
Також в організації називають цілком реалістичним <%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL21pbmFncm8uZ292LnVhL25ld3MvbWluYWhyb3BvbGl0eWt5LXYtdWtyYWluaS1ha3R5dm5vLXZpZHJvZHpodWlldHNpYS10YS1yb3p2eXZhaWV0c2lhLWtvbm9wbGlhcnN0dm8/dj02NmUyOWZlOWFhN2JlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI==>прогноз Мінагрополітики на 2025 рік, згідно з яким очікується подвоєння посівних площ під цією культурою до 8 тис. га. Звісно, варто враховувати складні умови, в яких працює сільськогосподарський сектор України в умовах повномасштабної війни.
Площі вирощування промислових конопель в Україні уже в наступному році можуть зрости до 8 тис. гектарів.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.