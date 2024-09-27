Після легалізації промислової коноплі її перший врожай оцінюють в 10,5 мільйонів доларів у 2024 році — Finance.ua

Після легалізації промислової коноплі її перший врожай оцінюють в 10,5 мільйонів доларів у 2024 році Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Перший врожай промислових конопель 2024 року, отриманий після легалізації вирощування цієї культури у 2023 році, оцінюється в $10,5 млн, а у 2025 році є всі передумови, щоб цей показник зріс удвічі, як мінімум до $21 млн.

«На сьогодні обсяг посівів промислових конопель складає близько 4 тис. га. За нашими розрахунками, це може генерувати $10,5 млн товарообігу у 2024 році», — зазначила керівниця сектору «Сільське господарство» BRDO Ірина Грузінська в коментарі для видання.

Також в організації називають цілком реалістичним <%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL21pbmFncm8uZ292LnVhL25ld3MvbWluYWhyb3BvbGl0eWt5LXYtdWtyYWluaS1ha3R5dm5vLXZpZHJvZHpodWlldHNpYS10YS1yb3p2eXZhaWV0c2lhLWtvbm9wbGlhcnN0dm 8 /dj02NmUyOWZlOWFhN2JlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI==>прогноз Мінагрополітики на 2025 рік, згідно з яким очікується подвоєння посівних площ під цією культурою до 8 тис. га. Звісно, варто враховувати складні умови, в яких працює сільськогосподарський сектор України в умовах повномасштабної війни.

Площі вирощування промислових конопель в Україні уже в наступному році можуть зрости до 8 тис. гектарів.

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