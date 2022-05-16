Після 9 травня українці більше в'їжджають до країни, ніж виїжджають — Finance.ua
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Після 9 травня українці більше в'їжджають до країни, ніж виїжджають

Вчора 05:18Казна та Політика
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Більше людей почали в’їжджати на територію нашої держави, аніж виїжджати після 9 травня. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
За їхньою інформацією, протягом 14 травня кордони України з Європейським Союзом та Молдовою перетнули близько 84 тисяч громадян. Крім того, перетнули кордон понад 20 тисяч транспортних засобів.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

Скільки людей повернулися та поїхали

Відомо, що за 14 травня до нашої держави прибуло майже 46 тисяч людей, серед яких — 42 тисячі українців.
Проте досі велика кількість людей залишають територію України. За той самий день поїхало понад 37 тисяч людей. Найбільше людей перетнули кордон з:
  • Польщею (понад 22 тисячі);
  • Словаччиною;
  • Угорщиною;
  • Румунією;
  • Молдовою.
Окрім цього, як повідомили у пресслужбі, за 14 травня оформили близько 260 вантажівок із гуманітаркою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Телеканал 24
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