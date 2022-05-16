Після 9 травня українці більше в'їжджають до країни, ніж виїжджають — Finance.ua

Після 9 травня українці більше в'їжджають до країни, ніж виїжджають

Вчора 05:18 — Казна та Політика

Більше людей почали в’їжджати на територію нашої держави, аніж виїжджати після 9 травня. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

За їхньою інформацією, протягом 14 травня кордони України з Європейським Союзом та Молдовою перетнули близько 84 тисяч громадян. Крім того, перетнули кордон понад 20 тисяч транспортних засобів.

Скільки людей повернулися та поїхали

Відомо, що за 14 травня до нашої держави прибуло майже 46 тисяч людей, серед яких — 42 тисячі українців.

Проте досі велика кількість людей залишають територію України. За той самий день поїхало понад 37 тисяч людей. Найбільше людей перетнули кордон з:

Польщею (понад 22 тисячі);

Словаччиною;

Угорщиною;

Румунією;

Молдовою.

Окрім цього, як повідомили у пресслужбі, за 14 травня оформили близько 260 вантажівок із гуманітаркою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.