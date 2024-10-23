Пік зростання цін на овочі ще не настав — Finance.ua

Пік зростання цін на овочі ще не настав Вчора 20:45 — Особисті фінанси

Пік зростання цін на овочі ще не настав

Цієї осені ціни на овочі в Україні серйозно вдарили по кишені, а навколо картоплі взагалі виник ажіотаж. Однією з головних причин ситуації, що склалася, стала погода — високі температури та відсутність опадів.

«З липня і до початку вересня на більшості територій України або не було опадів, або їх було недостатньо. Липнева спека спричинила колосальні втрати. Через посуху багато чого втратили, багато чого не проросло. Вона вплинула як на овочі, які вирощувалися в цей період, так і на закладання нового насіння, наприклад капусти або моркви, яка збирається зараз», — розповів заступник Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі виданню « Економічна правда ».

Зазначається, що ситуацію не врятували навіть такі заходи, як полив, а також додаткові плівки та сітки на теплицях.

«Капуста, мабуть, найбільше постраждала, далі йде картопля і на третьому місці за втратами — цибуля. Але цибулі насадили дуже багато, тому навіть незважаючи на втрати, пропозиція перевищує попит цьогоріч», — пояснив керівник проєкту «АПК-інформ: овочі та фрукти» Олександр Хорєв.

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При цьому він вказав, що фермери тільки картоплі втратили від 20% до 50%, а то й більше.

Крім того, Марчук зазначив, що багато фермерів переорієнтувалися на інші культури, які приносять більше прибутку, що також зіграло свою роль у підвищенні цін на продукти. До того ж частину якісних овочів заклали на зберігання, щоб поступово продавати і заробити пізніше.

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Хорєв вважає, що така стратегія може виявитися програшною, адже в умовах дефіциту на ринок швидше зайде імпортний товар. Варто очікувати подальшого зростання цін на овочі до весни.

«Пік зростання фактичних цін ми ще не відчули. Тенденція така, що в листопаді-грудні цінова пропозиція зростатиме. Якщо тільки не відбудеться занадто велике заміщення імпортом», — підсумував Марчук.

УНІАН За матеріалами:

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