Пік мотосезону триває: топ-20 мотоциклів та мопедів червня — Finance.ua

Пік мотосезону триває: топ-20 мотоциклів та мопедів червня Сьогодні 02:46 — Технології&Авто

Пік мотосезону триває: топ-20 мотоциклів та мопедів червня

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій мототранспорту у червні та визначили топ моделей в трьох сегментах: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових мотоциклів та мопедів. Показники виявилися найбільші з липня 2021 року.

Динаміка ринку мототехніки

У червні українці придбали 8,1 тисячі мотоциклів та мопедів. Це на 5,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 2,5% більше, ніж у травні-2023. Показник виявився найбільшим з липня 2021 року.

Серед загальної кількості 57,4% мотоциклів та мопедів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 4,7 тисячі штук. Таким чином, сегмент мототехніки залишається єдиним на українському авторинку, де більшість угод складають продажі нових транспортних засобів.

2,7 тис. угод купівлі-продажу мототехніки уклали на внутрішньому ринку, що склало 33,1% від загальної кількості.

Лише 9,5% були імпортовані вживаними з-за кордону (773 шт.).

Найпопулярніші мотоцикли та мопеди на внутрішньому ринку

Найпопулярнішими на внутрішньому ринку серед мототехніки у червні були Honda (16,1%), Yamaha (13,5%) та Suzuki (9,3%).

Серед моделей найпопулярнішою виявилася Loncin LX250 (53 шт.). На другому місці розмістилася Jawa 350 (51 шт.), а на третьому — Lifan LF200 (43 шт.).

Loncin LX250 — 53 шт. Jawa 350 — 51 шт. Lifan LF200 — 43 шт. Yamaha FZ-6 — 42 шт. Bajaj Dominar 400 — 36 шт. Forte FT200 — 33 шт. Yamaha Drag Star 400 — 32 шт. Geon Scrambler 250 — 30 шт. Shineray XY250 — 30 шт. Spark SP200 — 28 шт. Viper V250 — 26 шт. Honda CB400 — 25 шт. Honda CB500 — 25 шт. Lifan LF150 — 24 шт. Yamaha Jog — 23 шт.

Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди, привезені з-за кордону

У червні з-за кордону найбільше привозили вживані Yamaha (34,8%), Honda (31,2%) та Suzuki (14,2%).

Серед моделей найбільший попит мали Yamaha Jog (120 шт.). На другому місці — Honda Dio (73 шт.). На третьому розмістилася Yamaha Gear (19 шт.).

Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди

Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників: у червні лідерами стали бренди Lifan (15,7%), Musstang (14,5%) та Spark (9%).

Серед моделей першою став Musstang MT125 (314 шт.). Другу сходинку посів Lifan LF175 (263 шт.), а третю — Spark SP125C (234 шт.)

Musstang MT125 — 314 шт. Lifan LF175 — 263 шт. Spark SP125C — 234 шт. Tekken 250 — 192 шт. Bajaj Boxer BM 150 — 142 шт. Shineray XY250 — 134 шт. Lifan LF200 — 132 шт. Forte FT 125 — 113 шт. Lifan LF150 — 109 шт. Viper ZS200A — 106 шт. Musstang MT150 — 104 шт. Musstang MT200 — 104 шт. Lifan SR200 — 103 шт. Musstang MT110 — 94 шт. Spark SP200 — 86 шт.

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