Представлено найдешевший електромотоцикл BMW (фото, відео) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Представлено найдешевший електромотоцикл BMW (фото, відео)

Світ
19
Представлено найдешевший електромотоцикл BMW (фото, відео)
Представлено найдешевший електромотоцикл BMW (фото, відео), Фото: BMW
BMW показали новий електромотоцикл CE 02. Він коштує від 7599 доларів і є найдоступнішим електробайком німецької марки.
Про це повідомляє її офіційний сайт.
Новий BMW CE 02 — легкий міський мотоцикл для молоді, який називають молодшим братом моделі CE 04. У нього мінімалістський дизайн з маленькими штампованими колесами і мініатюрними крилами. Маса, залежно від версії, становить лише 119−132 кг.
Фото: BMW
Фото: BMW
Комплектація BMW CE 02 включає ABS, світлодіодні фари, функцію дистанційного старту і роз'єми USB-C. Крім того, у байка регулюються важелі гальма, а ще за доплату пропонуються спеціальні смарт-окуляри з функцією доповненої реальності.
Електромотоцикл BMW CE 02 запропонований у двох версіях — з моторами пікової потужністю 5 і 15 к. с. Максимальна швидкість становить 45 і 95 км/год, відповідно. Дві батареї сумарною ємністю 3,92 кВт∙год забезпечують запас ходу в 90 км.
Зарядити електробайк BMW CE 02 в домашніх умовах можна за 3,5−5 годин. У швидкому режимі зарядка на 80% займає менше 2,5 годин.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.