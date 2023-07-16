Представлено найдешевший електромотоцикл BMW (фото, відео) — Finance.ua

Представлено найдешевший електромотоцикл BMW (фото, відео) 16.07.2023, 01:52 — Світ

Представлено найдешевший електромотоцикл BMW (фото, відео), Фото: BMW

BMW показали новий електромотоцикл CE 02. Він коштує від 7599 доларів і є найдоступнішим електробайком німецької марки.

Про це повідомляє її офіційний сайт.

Новий BMW CE 02 — легкий міський мотоцикл для молоді, який називають молодшим братом моделі CE 04. У нього мінімалістський дизайн з маленькими штампованими колесами і мініатюрними крилами. Маса, залежно від версії, становить лише 119−132 кг.

Фото: BMW

Комплектація BMW CE 02 включає ABS, світлодіодні фари, функцію дистанційного старту і роз'єми USB-C. Крім того, у байка регулюються важелі гальма, а ще за доплату пропонуються спеціальні смарт-окуляри з функцією доповненої реальності.

Електромотоцикл BMW CE 02 запропонований у двох версіях — з моторами пікової потужністю 5 і 15 к. с. Максимальна швидкість становить 45 і 95 км/год, відповідно. Дві батареї сумарною ємністю 3,92 кВт∙год забезпечують запас ходу в 90 км.

Зарядити електробайк BMW CE 02 в домашніх умовах можна за 3,5−5 годин. У швидкому режимі зарядка на 80% займає менше 2,5 годин.

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