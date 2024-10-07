Підвищення зарплат держслужбовців. Підласа розповіла про пріоритезацію розподілу бюджетних коштів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Підвищення зарплат держслужбовців. Підласа розповіла про пріоритезацію розподілу бюджетних коштів

Казна та Політика
127
Підвищення зарплат держслужбовців. Підласа розповіла про пріоритезацію розподілу бюджетних коштів
Підвищення зарплат держслужбовців. Підласа розповіла про пріоритезацію розподілу бюджетних коштів
В українському бюджеті на 2025 рік зросли витрати на міністерства та відомства. Однак видатки на освіту та медицину удвічі менші.
Про це розповіла голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
«Бюджет балансували за рахунок соціалки, тому що за рахунок чогось іншого його балансувати неможливо. Наступні за видатками категорії — освіта й медицина, і кожен з цих бюджетів удвічі менший, ніж відведений на соціалку, там складно щось результативно оптимізувати», — зауважила Підласа.
Читайте також
Голова комітету ВР з питань бюджету розповіла, що найбільше видатків на 2025 рік скоротили у Пенсійному фонді — на 34 млрд грн.
Роксолана Підласа зауважила, що в бюджеті на 2025 збільшилися витрати на міністерства та відомства. Однак, за її словами, зросли не зарплати держслужбовців, а видатки.
«Якщо зібрати видатки на оплату праці по всіх програмах, окрім сектору безпеки й оборони, то у 2025 очікується зростання на 12,3%. Це грейдова система. Зросли не зарплати як такі, а видатки, оскільки ця система передбачає урівнювання всіх державних органів і підведення їх до єдиних стандартів. У підсумку всі органи влади страшно незадоволені, тому що в найменш оплачуваних спеціалістів зарплата зросла, а в тих, у кого вона була більша, повністю урізалась», — сказала народна депутатка.
Читайте також
Голова комітету зауважує, що у зв’язку з цим, виникли проблеми та питання. Однак грейдова система оплати праці є однією з вимог Європейського Союзу: «Тут є проблема і питання, тому що це кваліфіковані люди, і ми не хотіли б їх втрачати у державній службі, але був прийнятий такий підхід».
За інформацією Мінфіну, середня заробітна плата в органах влади у серпні становила близько 55 тис. грн. Як зауважила Підласа, тут враховується заробіток працівників антикорупційних органів та судів.
«А ви підіть і спробуйте зменшити оплату праці в антикорупційних органах — це неможливо, я вам чесно і відверто це скажу. Плюс, на середнє значення сильно вплинули відпустки і виплата „відпускних“, весною, наприклад, середня зарплата була нижчою», — додала Роксолана Підласа.
За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.