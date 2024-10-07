Підвищення зарплат держслужбовців. Підласа розповіла про пріоритезацію розподілу бюджетних коштів — Finance.ua

Підвищення зарплат держслужбовців. Підласа розповіла про пріоритезацію розподілу бюджетних коштів Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

Підвищення зарплат держслужбовців. Підласа розповіла про пріоритезацію розподілу бюджетних коштів

В українському бюджеті на 2025 рік зросли витрати на міністерства та відомства. Однак видатки на освіту та медицину удвічі менші.

Про це розповіла голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в інтерв’ю Інтерфакс-Україна

«Бюджет балансували за рахунок соціалки, тому що за рахунок чогось іншого його балансувати неможливо. Наступні за видатками категорії — освіта й медицина, і кожен з цих бюджетів удвічі менший, ніж відведений на соціалку, там складно щось результативно оптимізувати», — зауважила Підласа.

Читайте також Після підвищення військового збору зарплата вчителів знизиться: як уряд вирішуватиме проблему

Голова комітету ВР з питань бюджету розповіла, що найбільше видатків на 2025 рік скоротили у Пенсійному фонді — на 34 млрд грн.

Роксолана Підласа зауважила, що в бюджеті на 2025 збільшилися витрати на міністерства та відомства. Однак, за її словами, зросли не зарплати держслужбовців, а видатки.

«Якщо зібрати видатки на оплату праці по всіх програмах, окрім сектору безпеки й оборони, то у 2025 очікується зростання на 12,3%. Це грейдова система. Зросли не зарплати як такі, а видатки, оскільки ця система передбачає урівнювання всіх державних органів і підведення їх до єдиних стандартів. У підсумку всі органи влади страшно незадоволені, тому що в найменш оплачуваних спеціалістів зарплата зросла, а в тих, у кого вона була більша, повністю урізалась», — сказала народна депутатка.

Голова комітету зауважує, що у зв’язку з цим, виникли проблеми та питання. Однак грейдова система оплати праці є однією з вимог Європейського Союзу: «Тут є проблема і питання, тому що це кваліфіковані люди, і ми не хотіли б їх втрачати у державній службі, але був прийнятий такий підхід».

За інформацією Мінфіну, середня заробітна плата в органах влади у серпні становила близько 55 тис. грн. Як зауважила Підласа, тут враховується заробіток працівників антикорупційних органів та судів.

«А ви підіть і спробуйте зменшити оплату праці в антикорупційних органах — це неможливо, я вам чесно і відверто це скажу. Плюс, на середнє значення сильно вплинули відпустки і виплата „відпускних“, весною, наприклад, середня зарплата була нижчою», — додала Роксолана Підласа.

Главком За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.