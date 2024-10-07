Експорт товарів в Україні зріс на майже 38% за рік у фізичному вимірі — Finance.ua

Експорт товарів в Україні зріс на майже 38% за рік у фізичному вимірі Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

Експорт українських товарів за рік зріс на 38% у фізичному вимірі, досягнувши 80,8 млн тонн, що на 22,1 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це пише УНН з посиланням на звіт міністерства економіки.

За січень-липень 2024 року загалом експортовано 80,8 млн т української продукції у фізичному вимірі (за даними Держстату та Держмитслужби), що на 22,1 млн т («плюс"37,8%) більше, ніж за минулорічний період.

У січні-липні 2024 року спостерігається зростання обсягів експорту продукції через Український морський коридор, який почав працювати в серпні 2023 року.

Незважаючи на складнощі, пов’язані з війною, логістичними обмеженнями, втратою частини підприємств і торговими обмеженнями з боку європейських країн-сусідів, експорт товарів продовжує зростати.

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