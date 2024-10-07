Експорт товарів в Україні зріс на майже 38% за рік у фізичному вимірі — Finance.ua
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Експорт товарів в Україні зріс на майже 38% за рік у фізичному вимірі

Казна та Політика
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Експорт українських товарів за рік зріс на 38% у фізичному вимірі, досягнувши 80,8 млн тонн, що на 22,1 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це пише УНН з посиланням на звіт міністерства економіки.
За січень-липень 2024 року загалом експортовано 80,8 млн т української продукції у фізичному вимірі (за даними Держстату та Держмитслужби), що на 22,1 млн т («плюс"37,8%) більше, ніж за минулорічний період.
У січні-липні 2024 року спостерігається зростання обсягів експорту продукції через Український морський коридор, який почав працювати в серпні 2023 року.
Незважаючи на складнощі, пов’язані з війною, логістичними обмеженнями, втратою частини підприємств і торговими обмеженнями з боку європейських країн-сусідів, експорт товарів продовжує зростати.
За матеріалами:
УНН
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