Україна фінансуватиме будівництво порохових заводів — Finance.ua

Україна фінансуватиме будівництво порохових заводів Сьогодні 16:19 — Казна та Політика

Україна зробила дерегуляцію ринку вибухових речовин і готується видавати гранти на порохові заводи.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на саміті Defense Tech Valley.

«Сума інвестицій на проєкти Brave1 збільшилась. У цьому році ми почали видавати гранти на ракети. В наступному році ми будемо видавати гранти на порохові заводи. І тому я закликаю інвесторів, бізнес, щоб ви про це думали», — сказав Федоров під час свого виступу.

За його словами, держава провела дерегуляцію ринку пороху та вибухових речовин та надала можливість маскувати заводи через треті компанії.

Економічна Правда За матеріалами:

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