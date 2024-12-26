Підвищення тарифу на електроенергію загрожує зростанням витрат промисловості та зменшенням валютних надходжень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Підвищення тарифу на електроенергію загрожує зростанням витрат промисловості та зменшенням валютних надходжень

Енергетика
16
Підвищення тарифу на електроенергію загрожує зростанням витрат промисловості та зменшенням валютних надходжень
Підвищення тарифу на електроенергію загрожує зростанням витрат промисловості та зменшенням валютних надходжень
З 1 січня 2025 року НКРЕКП підвищує тариф «Укренерго» на передачу електроенергії майже на 30%, до 686 грн/МВт-год (без ПДВ). Це відбулося на тлі значного зростання цін на електроенергію для бізнесу протягом 2024 року.
Як пише GMK Center, за даними Федерації роботодавців України, підвищення тарифу спричинить зростання витрат промисловості та скорочення валютних надходжень.

Додаткові витрати для металургів

В українських підприємствах висловили розчарування рішенням НКРЕКП.
Читайте також
Там зауважили, що це рішення регулятора негативно впливатиме на всі галузі економіки України, особливо на ті, які забезпечують український експорт та промисловців, які виробляють товари.
Як зауважив голова Федерації металургів Сергій Біленький, після підвищення тарифу на передачу витрати галузі збільшаться на 1,6 млрд грн на рік, при тому, що 30% підприємств ГМК і так зупинено.
«В „АрселорМіттал Кривий Ріг“ зазначили, що це призведе до негативних виробничих наслідків і як наслідок до зниження ПДВ на імпорт сировинних ресурсів приблизно 100−150 млн грн на місяць і зниження валютних надходжень на 50−100 млн доларів», — пише видання.
Читайте також
Зі свого боку, в «Інтерпайпі» нагадали, що НКРЕКП підвищує цей тариф уже кілька років поспіль.
Однак, проблема крос-субсидування і боргів в українському енергосекторі є настільки хронічною і системною, що, як показує досвід, механічним підвищенням тарифу її не вирішити, резюмували у GMK Center.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.