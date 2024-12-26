Підвищення тарифу на електроенергію загрожує зростанням витрат промисловості та зменшенням валютних надходжень — Finance.ua

Підвищення тарифу на електроенергію загрожує зростанням витрат промисловості та зменшенням валютних надходжень Сьогодні 15:34 — Енергетика

Підвищення тарифу на електроенергію загрожує зростанням витрат промисловості та зменшенням валютних надходжень

З 1 січня 2025 року НКРЕКП підвищує тариф «Укренерго» на передачу електроенергії майже на 30%, до 686 грн/МВт-год (без ПДВ). Це відбулося на тлі значного зростання цін на електроенергію для бізнесу протягом 2024 року.

Як пише GMK Center, за даними Федерації роботодавців України, підвищення тарифу спричинить зростання витрат промисловості та скорочення валютних надходжень.

Додаткові витрати для металургів

В українських підприємствах висловили розчарування рішенням НКРЕКП.

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Там зауважили, що це рішення регулятора негативно впливатиме на всі галузі економіки України, особливо на ті, які забезпечують український експорт та промисловців, які виробляють товари.

Як зауважив голова Федерації металургів Сергій Біленький, після підвищення тарифу на передачу витрати галузі збільшаться на 1,6 млрд грн на рік, при тому, що 30% підприємств ГМК і так зупинено.

«В „АрселорМіттал Кривий Ріг“ зазначили, що це призведе до негативних виробничих наслідків і як наслідок до зниження ПДВ на імпорт сировинних ресурсів приблизно 100−150 млн грн на місяць і зниження валютних надходжень на 50−100 млн доларів», — пише видання.

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Зі свого боку, в «Інтерпайпі» нагадали, що НКРЕКП підвищує цей тариф уже кілька років поспіль.

Однак, проблема крос-субсидування і боргів в українському енергосекторі є настільки хронічною і системною, що, як показує досвід, механічним підвищенням тарифу її не вирішити, резюмували у GMK Center.

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