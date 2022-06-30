Підсанкційний Сбербанк не виплачуватиме дивіденди — Finance.ua

Підсанкційний Сбербанк не виплачуватиме дивіденди Вчора 18:30 — Фондовий ринок

Підсанкційний Сбербанк не виплачуватиме дивіденди

Акціонери підсанкційного російського Сбербанку на річних зборах підтримали рекомендацію наглядової ради не виплачувати дивіденди за підсумками 2021 року.

Про це пише видання Комерсант із посиланням на заяву банку.

Згідно із політикою банку, він має виплатити акціонерам не манше 50% чистого прибутку, а в 2021 році прибуток фінустанови сягнув рекорду — 1 трлн 246 млрд руб.

Однак 21 травня уряд рф доручив Мінфіну не передбачати виплату дивідендів за 2021 рік на прості та привілейовані акції Сбербанку.

Згодом наглядова рада банку рекомендувала не виплачувати дивіденди та не розподіляти чистий прибуток. Крім того, Центробанк рекомендував банкам до кінця поточного року не виплачувати дивіденди та бонуси.

Нагадаємо, Сбербанк та низка підконтрольних йому компаній потрапили під блокуючі санкції США, країн ЄС, а також Канади, Японії та Великої Британії. Також ЄС у рамках шостого пакету санкцій відключив банк від міжнародної банківської системи платежів SWIFT.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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