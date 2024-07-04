Підрядників та інженерів САД підозрюють у заволодінні 121 мільйоном на ремонтах доріг — Finance.ua
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Підрядників та інженерів САД підозрюють у заволодінні 121 мільйоном на ремонтах доріг

Кримінал
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Підрядників та інженерів САД підозрюють у заволодінні 121 мільйоном на ремонтах доріг
Підрядників та інженерів САД підозрюють у заволодінні 121 мільйоном на ремонтах доріг
Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти щодо службових осіб підприємства-підрядника та провідних інженерів Служб автомобільних доріг у Київській та Житомирській областях.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
За її даними, підозрювані під час ремонту доріг заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 121 млн гривень.
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Йдеться про ремонт дороги загального користування державного значення Житомирської області М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський (через м. Вінницю).
За даними прокуратури, службові особи підприємства, що виконувало ремонт, діючи у змові з провідним інженером Служби автомобільних доріг у Житомирській області, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, знаючи, що ремонт виконано неякісно. Таким чином обвинувачені заволоділи понад 24 млн гривень.
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Йдеться також про ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Житомирської області М-21. За інформацією прокуратури, за аналогічною схемою обвинувачені заволоділи бюджетними коштами на понад 54,6 млн гривень.
Щодо ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів (Київська область), то за даними прокуратури, обвинувачені заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 42,5 млн гривень.
Прокурор у кримінальному провадженні заявив позови в інтересах держави про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму понад 121 млн гривень.
За матеріалами:
Економічна Правда
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