Підрядників та інженерів САД підозрюють у заволодінні 121 мільйоном на ремонтах доріг — Finance.ua

Підрядників та інженерів САД підозрюють у заволодінні 121 мільйоном на ремонтах доріг 04.07.2024, 01:22 — Кримінал

Підрядників та інженерів САД підозрюють у заволодінні 121 мільйоном на ремонтах доріг

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти щодо службових осіб підприємства-підрядника та провідних інженерів Служб автомобільних доріг у Київській та Житомирській областях.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За її даними, підозрювані під час ремонту доріг заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 121 млн гривень.

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Йдеться про ремонт дороги загального користування державного значення Житомирської області М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський (через м. Вінницю).

За даними прокуратури, службові особи підприємства, що виконувало ремонт, діючи у змові з провідним інженером Служби автомобільних доріг у Житомирській області, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, знаючи, що ремонт виконано неякісно. Таким чином обвинувачені заволоділи понад 24 млн гривень.

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Йдеться також про ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Житомирської області М-21. За інформацією прокуратури, за аналогічною схемою обвинувачені заволоділи бюджетними коштами на понад 54,6 млн гривень.

Щодо ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів (Київська область), то за даними прокуратури, обвинувачені заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 42,5 млн гривень.

Прокурор у кримінальному провадженні заявив позови в інтересах держави про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму понад 121 млн гривень.

Економічна Правда За матеріалами:

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