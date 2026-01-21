Підписано угоду щодо будівництва вітропарку в Одеській області — деталі Сьогодні 12:34 — Енергетика

Підписано угоду щодо будівництва вітропарку в Одеській області — деталі

20 січня відбулося підписання угоди між німецькою енергетичною компанією Notus Energy та американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital про фінансування спільного проєкту з будівництва 124 МВт вітропарку в Одеській області.

Крім того, Horizon Capital оголосила про початкове закриття свого фонду «Horizon Capital Catalyst Fund», який орієнтовано на реконструкцію.

Підписання обох угод відбулося у присутності Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Попередньо Horizon Capital успішно запустив Фонд Horizon Capital Catalyst Fund (HCCF), спрямований на підтримку відновлення та реконструкції ключових секторів української економіки.

На етапі першого закриття Фонд залучив €152 млн — понад 50% від цільового розміру у €300 млн.

Зокрема Фонд зосереджується на секторах, критично важливих для відбудови країни та таких, що потребують значних інвестицій приватного капіталу: енергетика, цифрова інфраструктура та будівництво.

Наразі фонд разом з оголошенням першого закриття завершив структурування першої інвестиції — будівництво вітропарку в Одеській області, який був розроблений німецькою енергетичною компанією та девелопером Notus Energy.

Структура угоди передбачає:

Catalyst Fund отримує 45% у проєкті та забезпечує відповідну частку акціонерного капіталу на будівництво.

Notus Energy утримує контрольний пакет та виступає провідним-інвестором в угоді: фінансує решту необхідного акціонерного капіталу та відповідає за будівництво й подальшу експлуатацію об’єкту.

Загальний бюджет проєкту перевищує €220 млн і передбачає значний обсяг боргового фінансування від міжнародних IFIs та DFIs, включно з: EBRD, IFC, Swedfund, BIO та Green for Growth Fund (GGF).

Проєкт в Одеській області є першим з трьох вітрових електростанцій у портфелі Notus Energy для України, загальною потужністю близько 300 МВт.

Також це частина ширшого портфеля розвитку відновлюваної енергетики в Україні потужністю понад 1,3 ГВт за проектами на різних етапах.

