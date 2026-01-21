Підписано угоду щодо будівництва вітропарку в Одеській області — деталі
20 січня відбулося підписання угоди між німецькою енергетичною компанією Notus Energy та американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital про фінансування спільного проєкту з будівництва 124 МВт вітропарку в Одеській області.
Крім того, Horizon Capital оголосила про початкове закриття свого фонду «Horizon Capital Catalyst Fund», який орієнтовано на реконструкцію.
Підписання обох угод відбулося у присутності Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Попередньо Horizon Capital успішно запустив Фонд Horizon Capital Catalyst Fund (HCCF), спрямований на підтримку відновлення та реконструкції ключових секторів української економіки.
На етапі першого закриття Фонд залучив €152 млн — понад 50% від цільового розміру у €300 млн.
Зокрема Фонд зосереджується на секторах, критично важливих для відбудови країни та таких, що потребують значних інвестицій приватного капіталу: енергетика, цифрова інфраструктура та будівництво.
Наразі фонд разом з оголошенням першого закриття завершив структурування першої інвестиції — будівництво вітропарку в Одеській області, який був розроблений німецькою енергетичною компанією та девелопером Notus Energy.
Структура угоди передбачає:
- Catalyst Fund отримує 45% у проєкті та забезпечує відповідну частку акціонерного капіталу на будівництво.
- Notus Energy утримує контрольний пакет та виступає провідним-інвестором в угоді: фінансує решту необхідного акціонерного капіталу та відповідає за будівництво й подальшу експлуатацію об’єкту.
- Загальний бюджет проєкту перевищує €220 млн і передбачає значний обсяг боргового фінансування від міжнародних IFIs та DFIs, включно з: EBRD, IFC, Swedfund, BIO та Green for Growth Fund (GGF).
Проєкт в Одеській області є першим з трьох вітрових електростанцій у портфелі Notus Energy для України, загальною потужністю близько 300 МВт.
Також це частина ширшого портфеля розвитку відновлюваної енергетики в Україні потужністю понад 1,3 ГВт за проектами на різних етапах.
Поділитися новиною
Також за темою
Ціни на нафту відреагували на зупинку видобутку в Казахстані
ДТЕК відновив електропостачання критичної інфраструктури Києва
Кабмін виділив 2,56 млрд грн на генератори для регіонів
Підписано угоду щодо будівництва вітропарку в Одеській області — деталі
Нафтогаз в 2025 році пробурив 140 нових свердловин
Ще три країни надають Україні додаткову енергетичну допомогу