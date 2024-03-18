Підписано Меморандум про співпрацю між ПУМБ та ДТЕУ — Finance.ua
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Підписано Меморандум про співпрацю між ПУМБ та ДТЕУ

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Підписано Меморандум про співпрацю між ПУМБ та ДТЕУ
Підписано Меморандум про співпрацю між ПУМБ та ДТЕУ
5 березня 2024 року АТ «ПУМБ» та ДТЕУ підписали Меморандум про співпрацю.
Ініціатива, спрямована на створення партнерства між ПУМБ та ДТЕУ, має на меті забезпечити студентів необхідними практичними навичками роботи в одному з найбільших банків України. Партнерство буде вигідним для всіх сторін: студентів, які отримають цінний досвід; університету, який покращить якість освіти; і, звичайно ж, для ПУМБ, який зможе залучити свіжі ідеї та таланти. Також, Меморандум відкриває двері для ефективного стажування студентів та обміну досвідом — співробітники банку будуть проводити гостьові лекції для студентів ВНЗ.
Підписано Меморандум про співпрацю між ПУМБ та ДТЕУ
За словами Дмитра Поліщука, заступника голови правління ПУМБ, банківська та фінтех індустрії постійно шукають нові обличчя зі свіжими ідеями та знаннями: «Молоді спеціалісти — це не лише майбутнє цієї галузі, а й ключ до її інноваційного розвитку. ПУМБ завжди ставиться до пошуку молодих талантів серйозно. Ми визнаємо, що найкращий спосіб навчитися — це отримати практичний досвід від провідних фахівців. Саме тому раді оголосити про наше нове партнерство з одним з найкращих українських вишів. ПУМБ є системно важливим банком ми готові ділитися своїм досвідом та знаннями з молодими талантами, навчати їх та допомогати, розповідаючі про переваги всеКАРТА та можливості та застосунку ПУМБ Оnline».
ПУМБ завжди відкритий до інновацій та готовий підтримати талановиту молодь.
Підписано Меморандум про співпрацю між ПУМБ та ДТЕУ
За матеріалами:
ПУМБ
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