Підписання договору віддалено і бронь житла: як шахраї у Варшаві обманюють орендарів квартир — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Підписання договору віддалено і бронь житла: як шахраї у Варшаві обманюють орендарів квартир

Нерухомість
290
Підписання договору віддалено і бронь житла: як шахраї у Варшаві обманюють орендарів квартир
Підписання договору віддалено і бронь житла: як шахраї у Варшаві обманюють орендарів квартир
Знайти та орендувати квартиру у Варшаві стає все важче, і такою ситуацією на ринку нерухомості почали користуватися зловмисники. Розповідаємо, як не стати жертвою шахрайської схеми та не залишитися без грошей.
Через рекордну інфляцію та наплив біженців у Польщі суттєво зросли ціни. Відчутно також піднялася вартість і на ринку нерухомості. Відтак, знайти квартиру у Варшаві за розумну ціну уже не так просто.
Наприклад, крихітна кавалерка у столиці обійдеться не дешевше, як за 2 тисячі злотих на місяць, а кімнату здають і за 1,2 тисячі злотих. Крім цього, чимало оголошень про оренду «від власників» публікують в мережі шахраї.

Оренда житла у Варшаві: нова схема шахраїв

Зловмисники, які хочуть нажитися на наївних орендарях, викладають оголошення про здачу великих квартир за відносно низькими цінами. Шахраї беруть гроші за «бронь» житла і пропадають.
Своєю історією за таким же сценарієм поділилася Евеліна. Так, дівчина побачила на OLX оголошення про здачу житла на Madalińskiego за 1,9 тисячі злотих на місяць. При цьому у цю суму входили й всі можливі додаткові платежі. Такі умови зацікавили Евеліну.
Читайте також
Потенційна орендарка зв’язалася з власницею квартири, але спілкувалися вони лише у месенджері, позаяк жінка розповіла, що працює за кордоном, тому не має змоги зустрітися в Польщі. І аби житло за 1,9 тисячі злотих на місяць точно дісталося Евеліні, власниця попросила перерахувати їй 900 злотих для «бронювання» квартири, а підписати договір можна віддалено. Після цього жінка обіцяла приїхати до Польщі, щоб передати ключі.
Після цього Евеліна закінчила розмову, тому що здогадалася, що має справу з шахраєм. Але дівчина також додала, що люди, які менш знайомі з ринком нерухомості, можуть стати легкою здобиччю.
Також є випадки, коли фейкові орендодавці у листуванні навіть показують скани нібито своїх документів, що засвідчують особу. Таким чином вони позбавляють орендарів сумнівів. Насправді це, як правило, скани документів, які шахраї виманили у попередніх жертв.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.