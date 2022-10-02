Робота в Польщі та Німеччині: де працюють українські біженці — Finance.ua

Робота в Польщі та Німеччині: де працюють українські біженці Вчора 09:25 — Особисті фінанси

Робота в Польщі та Німеччині: де працюють українські біженці

Більшість українських біженців знайшли роботу в Польщі з кваліфікацією, нижчою від свого рівня освіти. Про це свідчить дослідження EWL Migration Platform та Варшавського університету.

Від початку війни в Україні роботу в Польщі знайшли 430 тисяч українців, середній вік працевлаштованих в Польщі та Німеччині — 37-39 років. Серед них є значна кількість людей з досвідом, кваліфікацією та часто професійною вищою освітою.

«Це, наприклад, вчителі, працівники ІТ-сфери, офісні співробітники, менеджери. Якщо казати про працевлаштування цих людей у Польщі, то 90% працюють на роботі, що вимагає нижчого рівня освіти. Мало хто за кордоном зміг зберегти свою професійну позицію», — розповіла директорка з міжнародного розвитку EWL Group Михаліна Силевич.

Також вона відмітила, що ситуація може змінюватися з часом. Адже природнім елементом економічної міграції є те, що люди, які переїжджають в іншу країну, спочатку шукають собі роботу «для старту».

Біженці вчаться, аби отримати кращу роботу

Більша частина біженців у Польщі (53%) та Німеччині (55%) не знають місцевої мови або знають на низькому рівні. Добрий і дуже добрий рівень володіння мовою мають лише 13% працевлаштованих у Польщі, та 18% працевлаштованих у Німеччині.

Але понад 80% біженців у Польщі вже вивчають польську, в Німеччині частка біженців, що вивчають мову становить понад 60%.

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Також варто зазначити, що близько 20% біженців, що нині працюють в Польщі та Німеччині, підвищують свою кваліфікацію, відвідуючи курси та тренінги. А майже 40% готові працювати над підвищенням кваліфікації у майбутньому.

Де знайти роботу

Майже чверть українців у Польщі та Німеччині знайшли роботу за рекомендаціями друзів чи родичів. Приблизно така сама кількість біженців працевлаштувалися за сприяння органів місцевого самоврядування, ще чверть — знайшли роботу самостійно.

Відсоток зайнятості українських біженців у різних сферах в Польщі:

готельно-ресторанна справа — 29%;

cфера послуг — 18%;



виробництво — 14%;

торгівля — 11%;

сільське господарство — 7%;

логістика — 7%.

Відсоток зайнятості українських біженців у різних сферах в Німеччині:

готельно-ресторанна справа — 31%;

торгівля — 19%;

сфера послуг — 12%;

догляд за людьми похилого віку — 10%;

виробництво — 7%;

сільське господарство — 6%;

сфера освіти — 6%.



Дані дослідження наведені згідно з опитуванням, яке проводилося 15-22 липня 2022 року серед 800 громадян України, які виїхали з країни після 24 лютого 2022, жили та працювали на момент опитування в Польщі та Німеччині.

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