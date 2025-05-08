Підприємства ОПК з початку року отримали пільгових кредитів на 968 мільйонів гривень — Finance.ua
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Підприємства ОПК з початку року отримали пільгових кредитів на 968 мільйонів гривень

Казна та Політика
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В Україні у січні — квітні 2025 року пільгові кредити отримали 13 підприємств ОПК на загальну суму 968 млн грн.
Про це у Телеграмі повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, передає Укрінформ.
«Уже 13 кредитів видано з початку 2025 року. Загальна сума коштів — 968 мільйонів гривень. За кредитами звертаються переважно виробники засобів РЕБ, БпЛА, НРК та боєприпасів», — йдеться в повідомленні.
За інформацією міністра, наразі на різних стадіях розгляду перебуває ще близько 75 заявок від оборонних підприємств.
Станом на 7 травня доступні кредити для українських зброярів видають чотири банки: Укрексімбанк, Ощадбанк, МТБ Банк, ПУМБ.
Як повідомлялося, на початку листопада 2024 року Кабінет міністрів схвалив нову програму для підтримки оборонно-промислового комплексу, за якою критично важливі підприємства зможуть отримати кредит до 500 млн грн до 5 років, під 5% річних.
За матеріалами:
Укрінформ
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