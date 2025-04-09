Підприємці отримали понад 75 тис. кредитів за держпрограмою «Доступні кредити 5−7−9%» — Finance.ua

Підприємці отримали понад 75 тис. кредитів за держпрограмою «Доступні кредити 5−7−9%»
За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 331 пільговий кредит на загальну суму 2,2 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки — 67 кредитів на 0,5 млрд гривень.
За час дії воєнного стану в Україні видано 75 968 кредитів на 297,3 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 55 711 кредитів на 149,1 млрд грн), з яких станом на 07 квітня поточного року:
- 38,64 млрд грн — на інвестиційні цілі;
- 73,33 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
- 45,03 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 35,33 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;
- 2,19 млрд грн — на фінансування енергосервісу;
- 57,31 млрд грн — на антивоєнні цілі;
- 32,13 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Усього з моменту старту Програми підписано 110 790 кредитних договорів на 386,9 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 76 187 договорів на 175,8 млрд гривень.
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