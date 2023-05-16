Підніміть свої інвестиції на новий рівень на конференції Invest Talk Summit! — Finance.ua

Підніміть свої інвестиції на новий рівень на конференції Invest Talk Summit! Сьогодні 15:20 — Особисті фінанси

Підніміть свої інвестиції на новий рівень на конференції Invest Talk Summit!

📢 Привіт, інвестиційні ентузіасти та ті, хто хоче розбагатіти!

📅 Відзначте собі в календарі 27 травня 2023 року, адже саме в цей день відбудеться неймовірна конференція Invest Talk Summit у самому серці м. Київ!

Підготуйтесь до захопливої програми, яка змусить ваші інвестиційні стратегії заблищати новими кольорами! Ось лише декілька гучних тез, які вас очікують:

1️⃣ Економічний прогноз: дізнайтеся, як зміняться курси валют та основні макроекономічні показники у 2023−2024 роках!

2️⃣ Вперед до найкращих ETF! Розкрийте секрети успішних інвесторів і дізнайтеся про ТОП-10 ETF, на які варто звернути увагу!

3️⃣ Заробіть на борговому ринку! Отримайте цінні поради щодо інвестування у євробонди та корпоративні облігації України і США!

4️⃣ Розширте свій горизонт! Огляньте закордонні фондові ринки, прогнозуйте їхні можливості та ризики!

5️⃣ Побудуйте стійкий інвестиційний портфель! Отримайте цінні поради по створенню збалансованого портфеля та його диверсифікації та ребалансуванню.

6️⃣ Візьміть участь у захоплюючих дискусіях! Дізнайтеся про несподівані ніші, які можуть принести надприбутки, а також поділіться досвідом успішних інвесторів.

7️⃣ Вивчайте інвестиційний потенціал українського аграрного сектора, вкладайте в криптовалюти з попитом та пропозицією, а також дізнайтеся, чи досягне біткоїн позначки в 100 000!

8️⃣ Зануртесь у світ нерухомості! Дізнайтеся про стратегії та підводні камені інвестицій в житлову та комерційну нерухомість, оберіть найвигідніші корзинки для свого майбутнього!

9️⃣ Пориньте в світ портфельного інвестування! Порівняйте квартири та землю, вивчайте їх переваги, недоліки, ризики та прибутковість!

🔟 Як стати мільйонером з нуля? Дізнайтеся від успішних спікерів про незвичайні шляхи до фінансової незалежності!

✨ Не пропустіть цю унікальну можливість вдосконалити свої інвестиційні знання та зустріти інших експертів зі сфери! Реєструйтесь вже сьогодні та забезпечте собі місце на конференції Invest Talk Summit! 💼

Не зволікайте! Інвестиційна майстерність вже чекає на вас! 🚀💰

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