Підготовка авто до весни: список необхідних дій — Finance.ua

Підготовка авто до весни: список необхідних дій Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

Підготовка авто до весни: список необхідних дій

Незалежно від того, чи користувалися ви машиною взимку чи ні, її потрібно підготувати до весни. Від цього залежить подальша цілісність машини і вартість всіх майбутніх ремонтів.

Заміна гуми. Найперше, що спадає на думку — весною слід «перевзути» машину. Звісно, у лютому, яким би він теплим не видався, поспішати на шиномонтаж не варто — спеціалісти давно дійшли висновку, що сезонну заміну шин варто робити тоді, коли температура впевнено перейшла через позначку +7 градусів. Тобто вже зараз варто проревізувати стан ваших літніх шин і вирішити — купувати нові чи ще походять старі.

Кузов і підвіска. Стан лакофарбового покриття ви зможете оцінити власними силами, як і вирішити, що робити у разі виявлення його пошкоджень. А от стан підвіски та антикорозійної обробки днища автомобіля ви навряд чи зможете оцінити власноруч. Тому, відмивши машину від бруду, заїдьте на найближчий автосервіс і попросіть підняти машину на підіймач та перевірити як стан антикорозійного покриття, так і стан вузлів і деталей підвіски. Попросіть майстра ретельно продіагностувати всі деталі підвіски — від найменшої гумки до амортизаторів і рульових механізмів.

Двигун, рідини й акумулятор. Під капотом вашої автівки — не лише її серце, а й багато важливих елементів, справність яких можна перевірити візуально. Відкривши капот, ретельно огляньте двигун на предмет підтікання мастила, деформації чи пошкодження різноманітних ремінних приводів, шківів та проводки. Перевірте рівень всіх рідин — місткості для них також знаходяться під капотом. Також зверніть увагу на повітряний фільтр і за необхідності замініть його.

Акумулятор. У більшості моделей машин акумулятор розміщений там же — під капотом. Перевірте його місткість (це знову може легко зробить електрик на СТО. — Ред.) та зарядіть його повністю. Не варто покладатися на штатний генератор автомобіля і на те, що начебто все працює нормально: після зими, коли акумулятор працював у екстремальних умовах, його перевірка і зарядка зовсім не буде зайвою.

Кондиціонер. Перевірте, чи він постачає холодне повітря у салон, в разі якихось проблем зверніться до майстра.

Гальма. Справність роботи гальм не обмежується наявністю рідини у бачку гальмівної системи. Перевірте стан колодок, дисків, барабанів та супортів. Зверніть якнайретельнішу увагу на гальмівні шланги, які також зазнають впливу агресивного зовнішнього середовища.

Паливна система. Спеціалісти радять також промивати паливний бак і паливопровід. Однак це вже складна і кваліфікована робота. Тому радимо звернутися до спеціаліста і прислухатися до його порад.

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