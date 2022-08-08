Під виглядом гумдопомоги обійшли податки на 23 млн гривень: в Україні викрили злочинну схему — Finance.ua
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Під виглядом гумдопомоги обійшли податки на 23 млн гривень: в Україні викрили злочинну схему

Кримінал
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Під виглядом гумдопомоги обійшли податки на 23 млн гривень: в Україні викрили злочинну схему
Під виглядом гумдопомоги обійшли податки на 23 млн гривень: в Україні викрили злочинну схему, www.gp.gov.ua
В Україні викрили схему ухилення від сплати податків та легалізації товарів під виглядом гуманітарної допомоги. Фігуранти ввозили в країну товари військового призначення.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Підозрювані налагодили схему ухилення від сплати митних платежів при ввезенні товарів під виглядом гуманітарної допомоги під час воєнного стану та подальшої їх легалізації на території України.
За даними слідства, будучи військовозобов’язаними особами, 28 лютого вони перетнули державний кордон України в напрямку Угорщини. Потім в месенджері Telegram була створена група з оголошеннями про асортимент і продаж товарів військового призначення. Основними замовниками цих товарів були представники благодійних та волонтерських організацій, підприємства та фізичні особи.
«Вони перераховували гроші на особисті рахунки підозрюваних з метою забезпечення спеціалізованим обладнанням та військовою амуніцією підрозділів Збройних сил України, правоохоронних органів та територіальної оборони в районах активних бойових дій», — зазначили в ОГП.
Фігуранти здійснювали закупівлю товарів військового призначення в країнах Європейського союзу. Загалом було придбано товару на суму майже 72 млн гривень.
Використовуючи підроблені документи, згідно з якими постачальниками товарів нібито були благодійні організації, в тому числі іноземні, оформляючи відправку гуманітарної допомоги від їх імені фігуранти організували ввезення в Україну товарів військового призначення.
«Надалі ці товари були легалізовані на території України шляхом їх реалізації за завищеними цінами. Таким чином, підозрювані ухилилися від сплати до бюджету митних платежів на загальну суму 23 млн гривень і легалізували майно, отримане злочинним шляхом, на суму 71,9 млн гривень», — розповіли в прокуратурі.
За матеріалами:
РБК-Україна
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