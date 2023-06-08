Під Львовом планують побудувати залізничний хаб, що з'єднає Україну з 4 країнами — Finance.ua

Під Львовом планують побудувати залізничний хаб, що з'єднає Україну з 4 країнами Сьогодні 19:44 — Казна та Політика

Під Львовом планують побудувати залізничний хаб, що з'єднає Україну з 4 країнами

У Львові, в рамках зустрічі міського голови Андрія Садового з Єврокомісаркою з питань транспорту Адіною-Йоаною Велян, презентовано проект львівського залізничного хабу.

Про це пише ЦТС.

«Зважаючи на будівництво євроколії у Львівській області, Львів має шанс стати хабом, який поєднає 4 транс'європейські транспортні напрямки: до Констанци (Румунія), Кракова та Варшави (Польща), Братислави (Словаччина) і Будапешта (Угорщина). Для цього потрібно розвивати існуючі та збудувати нові залізничні вузли, які стануть серцем як пасажирських, так і вантажних переміщень», — йдеться в повідомленні.

Хаб пропонується облаштувати у Скнилові, оскільки там є можливість збудувати ще й вантажний термінал. Також цей проект передбачає запуск рейкового експресу, що з'єднає залізничний вокзал з міським аеропортом.

«Нам важливо, щоб Україна була з'єднана з ЄС не лише автошляхами, але й залізницею. Це крок до повної інтеграції з ЄС, де активно планують розбудову сполучення з Україною. Європейська колія має закінчуватися на східних кордонах України, а не на західних. Тому ми презентували концепцію інтеграції Львова у європейські транспортні коридори. Пропонуємо поєднати одразу 4 стратегічні європейські транспортні напрямки. Також важливо правильно визначити роль транспортних хабів, які візьмуть на себе головне навантаження. Попередньо можу сказати, що один із таких хабів планується у Скнилові. Мова як про пасажирські, так і вантажі перевезення», — зазначив Садовий.

Нагадаємо, що Укрзалізниця до кінця 2023 року планує завершити проєкт з будівництва ще однієї євроколії, яка з'єднає Україну та Польщу. Мова про залізничне полотно від держкордону від Польщі до Львова на ділянці Мостиська-Скнилів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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