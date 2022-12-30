Під час війни українці стали замовляти менше послуг: як змінилися ціни — Finance.ua

Під час війни українці стали замовляти менше послуг: як змінилися ціни Сьогодні 08:24 — Особисті фінанси

Під час війни українці стали замовляти менше послуг: як змінилися ціни

У зв’язку з повномасштабною війною купівельна спроможність українців дещо послабшала. Зокрема, зменшився попит українців на побутові послуги, такі як ремонт сантехніки, електрики та побутових приладів.

Загалом кількість замовлень на сайті для замовлення послуг «Кабанчик» зменшилася на 44%.

До п’ятірки найпопулярніших категорій на ресурсі у 2022 році увійшли:

послуги сантехніка;

ремонт великої побутової техніки;

робота електрика;

написання робіт для студентів та онлайн робота.

Середній чек на вище згадані послуги зменшився на 20% у порівнянні з 2021 роком. Цьогоріч за один виклик сантехніка у 2022 українці в середньому платили 595 гривень, за ремонт великої побутової техніки — 531 гривню, послуги електрика коштували 687 гривень, написання робіт — 765 гривень, а послуги з категорії онлайн-робота — 1 304 грн.

Середній чек одного замовлення в категорії «Чоловік на годину» склав 456 гривень. В ній замовники розміщували завдання щодо установки та ремонту замків, монтажу сушарок, полиць, прочищення каналізації тощо.

Під час війни також зберігся попит на кур’єрське доставлення, встановлення побутової техніки, та набір тексту.

Замовляли також послуги з ремонту цифрової техніки, на що середній чек склав 554 гривні, викликали допомогу на трасі, ремонтували меблі, та садово-паркову техніку. Закриває рейтинг із 15 найпопулярніших у 2022 році послуг установка і ремонт вікон, середній чек одного завдання у цій категорії склав 1 196 гривень.

Рейтинг по містах

найбільше замовлень було зроблено з Києва, де середній чек склав 1 358 гривень;

у Харкові середня вартість одного замовлення трималася на рівні 1 580 гривень;

у Львові — 1 157 гривень;

у Дніпрі — 1 350 гривень.

Найбільші показники за вартістю були у містах, які зачепила російська окупація:

Ірпінь — 1 626 грн на одне замовлення;

Бровари з середнім чеком на 1 674 грн.

Як змінювався попит на послуги

В різні періоди спостерігався різкий стрибок попиту на послуги певних категорій. Зокрема, з 25 лютого на сервісі почали з’являтися запити на будівництво, ремонт і облаштування бомбосховищ. З березня по червень кількість таких замовлень зросла у 2 рази.

Удари по енергетичних об’єктах України та спричинені цим перебої з електропостачанням спровокували попит на послуги майстрів, які забезпечують установку та ремонт генераторів. Цей попит утримується і зараз.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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