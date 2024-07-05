Під час приватизаційного аукціону ціна на держпідприємство у Львові зросла майже у 32 рази — Finance.ua

Під час приватизаційного аукціону ціна на держпідприємство у Львові зросла майже у 32 рази Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Під час приватизаційного аукціону ціна на держпідприємство у Львові зросла майже у 32 рази

Фонд державного майна провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу ДП «Львівський державний інститут проєктування комунального будівництва». Під час аукціону ціна лота піднялася з 504 691 грн до 16 млн грн — більш ніж у 32 рази. Переможцем аукціону стало ТОВ «Зореол».

Про це стало відомо з даних на сайті «Prozorro.Продажі».

Новий власник отримає майновий комплекс площею 899,2 м², до складу якого входять 6 об’єктів нерухомого майна, 39 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар, комп’ютерна та офісна техніка тощо) і два транспортних засоби.

Інститут «Львівдіпрокомунбуд» не має простроченої кредиторської заборгованості. Земельна ділянка під об’єкт приватизації не виділена.

Покупець має 20 робочих днів із дня формування протоколу про результати аукціону на сплату запропонованої вартості та повинен дотримуватися умов продажу, зокрема погасити заборгованості й не звільняти працівників протягом шести місяців.

За даними YouControl, ТОВ «Зореол» було зареєстровано 23 лютого 1996 року, статутний капітал компанії становить 730 000 грн, товариство спеціалізується на роздрібній торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

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