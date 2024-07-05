Під час приватизаційного аукціону ціна на держпідприємство у Львові зросла майже у 32 рази — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Під час приватизаційного аукціону ціна на держпідприємство у Львові зросла майже у 32 рази

Казна та Політика
34
Під час приватизаційного аукціону ціна на держпідприємство у Львові зросла майже у 32 рази
Під час приватизаційного аукціону ціна на держпідприємство у Львові зросла майже у 32 рази
Фонд державного майна провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу ДП «Львівський державний інститут проєктування комунального будівництва». Під час аукціону ціна лота піднялася з 504 691 грн до 16 млн грн — більш ніж у 32 рази. Переможцем аукціону стало ТОВ «Зореол».
Про це стало відомо з даних на сайті «Prozorro.Продажі».
Новий власник отримає майновий комплекс площею 899,2 м², до складу якого входять 6 об’єктів нерухомого майна, 39 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар, комп’ютерна та офісна техніка тощо) і два транспортних засоби.
Читайте також
Інститут «Львівдіпрокомунбуд» не має простроченої кредиторської заборгованості. Земельна ділянка під об’єкт приватизації не виділена.
Покупець має 20 робочих днів із дня формування протоколу про результати аукціону на сплату запропонованої вартості та повинен дотримуватися умов продажу, зокрема погасити заборгованості й не звільняти працівників протягом шести місяців.
За даними YouControl, ТОВ «Зореол» було зареєстровано 23 лютого 1996 року, статутний капітал компанії становить 730 000 грн, товариство спеціалізується на роздрібній торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.