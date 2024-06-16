Під час Fin Blogger Award з’ясували, хто буде майбутнім лідером фінансового блогінгу — Finance.ua

Під час Fin Blogger Award з’ясували, хто буде майбутнім лідером фінансового блогінгу Сьогодні 10:35

Під час Fin Blogger Award з’ясували, хто буде майбутнім лідером фінансового блогінгу

12 червня у Києві відбулася друга церемонія вручення премії Fin Blogger Award 2024, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua, «Мінфін» та «Біржовий університет».

Престижну нагороду Fin Blogger Award вже другий рік поспіль присуджують найкращим українським блогерам, які створюють контент у своїх соцмережах і цим розвивають фінансову грамотність українців та навчають інвестувати.

Блогери, інвестори та гості свята зібралися у столичному Unit. City, щоб дізнатися, хто ж отримав звання найкращих серед лідерів думок у своїй ніші.

Під час події було названо й переможця у номінації «Майбутній лідер фінансового блогінгу». Фінансові блогери відіграють важливу роль у підвищенні фінансової грамотності — саме вони забезпечують доступ до якісної фінансової інформації для широкої аудиторії.

Загалом у номінації змагалися 27 авторів фінансових блогів, серед яких:

Серед усіх претендентів звання «Майбутній лідер фінансового блогінгу» отримала Марина Король — фінансова та інвестиційна експертка.

За словами переможниці, перед нею стоїть велика та масштабна задача — «зробити якомога більше українців фінансового свідомими, щоб кожен від малого до великого навчився основам, які зроблять його життя кращим і легшим».

Марина Король є блогеркою (85,2 тис. підписників у Tik-Took та 19,5 тис. — в Instagram), авторкою курсу «Особисті фінанси», що є місячним посібником з фінансів і допомагає робити перші кроки в інвестуванні.

Також інвесторка проводить марафон «Жіночі гроші», де ділиться досвідом та знаннями про те, як жінкам здобути фінансову незалежність.

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