Philip Morris повідомив, чи зможе вийти з рф — Finance.ua

Philip Morris повідомив, чи зможе вийти з рф Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

Тютюновий гігант Philip Morris визнав, що йому «краще зберегти» свій бізнес в росії, ніж продати його на жорстких умовах через встановлені в країні обмеження.

Про це заявив генеральний директор компанії Яцек Ольчак у коментарі Financial Times.

Група, розповів він, вела переговори щонайменше з трьома «серйозними» потенційними покупцями, але «переговори зайшли в глухий кут, тому що ніхто не знає, як я можу зробити так, щоб це спрацювало».

Хоча ціна продажу російських активів PMI не розголошується, згідно з документами компанії, група володіє активами в цій країні на суму 2,5 млрд доларів.

«Я не можу просто втратити терпіння і залишити це. Це їхні (акціонерів. — Ред..) гроші, це не мої гроші, я керую ними для них, — сказав Ольчак. — Якби у мене був покупець, який міг би укласти угоди, так, ми б це зробили — але його немає ... Тому я вважаю за краще зберегти все це».

Конкурент PMI, компанія Imperial Brands, продала свої російські підприємства місцевому партнеру невдовзі після повномасштабного вторгнення, що призвело до скорочення річного прибутку на 463 млн дол. Це контрастує з іншими тютюновими групами: Japan Tobacco не планує йти, а British American Tobacco намагається укласти угоду про продаж, і раніше заявила, що вже на «просунутій стадії переговорів».

росія історично була величезним ринком для великих тютюнових компаній через високий рівень куріння і готовність споживачів переходити на вейпи та тютюнові вироби з підігрівом. На РФ та Україну припадає 8% доходів PMI у розмірі 31,7 млрд дол торік.

Мовчазно визнаючи, що продаж є віддаленою перспективою, PMI знову включив росію та Україну до своїх прогнозів майбутніх прибутків.

Ольчак сказав, що навіть якщо PMI продасть свої російські активи, він, «дуже ймовірно», вимагатиме можливості викупу акцій назад, щоб повернутися, коли війна закінчиться.

Економічна Правда За матеріалами:

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