Philip Morris планує піти з росії до кінця 2022 року — Finance.ua

Philip Morris планує піти з росії до кінця 2022 року Вчора 10:45 — Фондовий ринок

Один з найбільших гравців на світовому тютюновому ринку Philip Morris International — виробник популярних марок сигарет L&M та Marlboro та бездимних систем нагрівання тютюну Iqos — піде з РФ до кінця 2022 року.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив генеральний директор компанії Яцек Ольчак.

За його словами, згорнути бізнес — це «досить складний процес», завершити його компанія зможе до кінця року.

Ольчак додав, що російський ринок для Philip Morris сьомий за величиною, а частка продукції тютюнової компанії на російському ринку становить 27%. PMI у березні заявила, що призупинить інвестиції в Росії та скоротить виробництво в країні через війну в Україні.

PMI — один з найбільших гравців на світовому тютюновому ринку: компанія виробляє сигарети марок Marlboro, L&M, Parliament та інших, системи нагрівання тютюну Iqos та альтернативні системи доставки нікотину.

При цьому Marlboro — найпопулярніша марка сигарет у світі.

Економічна Правда За матеріалами:

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