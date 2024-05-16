ПФУ оприлюднив бездефіцитний проект бюджету на 2024 рік — Finance.ua
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ПФУ оприлюднив бездефіцитний проект бюджету на 2024 рік

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ПФУ оприлюднив бездефіцитний проект бюджету на 2024 рік
ПФУ оприлюднив бездефіцитний проект бюджету на 2024 рік
Проект бюджету Пенсійного фонду України на 2024 рік не передбачає дефіциту та покриття нестачі коштів з державного бюджету України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Згідно з проектом, власні доходи фонду становитимуть 574 млрд гривень, у тому числі за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням — 536 млрд гривень, надходження з державного бюджету України єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб — 26,9 млрд гривень.
Крім того, кошти державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій за пенсійними програмами становитимуть 244,9 млрд гривень (у тому числі на пенсії військовим — 243,4 млрд гривень).
Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України — 0.
Усього видатки фонду становитимуть 872,2 млрд гривень, у тому числі 49,9 млрд гривень на житлові субсидії та пільги.
Нагадаємо, у 2023 році до бюджету Пенсійного фонду з усіх джерел фінансування надійшло 777,3 млрд гривень. Власні доходи ПФУ склали 489,0 млрд гривень (з яких 24,2 млрд гривень — державного бюджету єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб); кошти держбюджету на виплати пенсій, призначених за пенсійними програмами, та покриття дефіциту коштів ПФУ — 249,4 млрд гривень, кошти на виплату пільг і житлових субсидій — 35,5 млрд гривень.
За матеріалами:
РБК-Україна
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