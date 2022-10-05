Pfizer за $115 млн купила технологію, що визначає COVID за кашлем — Finance.ua

Pfizer за $115 млн купила технологію, що визначає COVID за кашлем
Фармацевтичний гігант Pfizer придбав за $115 млн австралійський стартап ResApp, який розробив програму виявлення коронавірусу за кашлем.
Близько десяти років компанія розробляла алгоритм, що діагностує респіраторні захворювання. Однак у 2020 році стартап переключився на розпізнавання COVID-19 за допомогою технології аналізу кашлю.
За даними розробників, точність виявлення захворювання за допомогою алгоритму сягає 92%. Під час тестування система також зафіксувала 80% специфічність. Це означає, що тільки двоє з десяти осіб, які пройшли скринінг, отримали хибнопозитивні результати.
Представник Pfizer заявив, що попередні результати тестування програми обнадіюють, а угода розширює присутність компанії у сфері цифрової охорони здоров’я.
«Ми вважаємо, що інструмент скринінгу COVID-19 — наступний крок, який потенційно може надати споживачам нові рішення, спрямовані на боротьбу із хворобою», — сказали в компанії.
Команда ResApp сподівається, що придбання допоможе технології розвиватися та широко застосовуватись у віддалених частинах світу. За словами розробника системи Уданти Абейратне, доступність скринінгу була початковим задумом проєкту.
«З самого початку я мав велике бачення розробки масштабованих і дешевих технологій для діагностики легеневих захворювань у всьому світі [...]. Я сподіваюся, що вони зможуть виявляти смертельні захворювання, такі як пневмонія, у дуже віддалених районах Африки та Азії, які не мають доступу до сучасних лікарень», — заявила вона.
Вперше Pfizer заявив про бажання придбати ResApp за $65 млн 2020 року відразу після публікації звіту. Однак тоді сторони не досягли згоди.
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