Pfizer за $115 млн купила технологію, що визначає COVID за кашлем — Finance.ua

Pfizer за $115 млн купила технологію, що визначає COVID за кашлем Вчора 00:10 — Технології&Авто

Pfizer за $115 млн купила технологію, що визначає COVID за кашлем

Фармацевтичний гігант Pfizer придбав за $115 млн австралійський стартап ResApp, який розробив програму виявлення коронавірусу за кашлем.

Близько десяти років компанія розробляла алгоритм, що діагностує респіраторні захворювання. Однак у 2020 році стартап переключився на розпізнавання COVID-19 за допомогою технології аналізу кашлю.

За даними розробників, точність виявлення захворювання за допомогою алгоритму сягає 92%. Під час тестування система також зафіксувала 80% специфічність. Це означає, що тільки двоє з десяти осіб, які пройшли скринінг, отримали хибнопозитивні результати.

Представник Pfizer заявив, що попередні результати тестування програми обнадіюють, а угода розширює присутність компанії у сфері цифрової охорони здоров’я.

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«Ми вважаємо, що інструмент скринінгу COVID-19 — наступний крок, який потенційно може надати споживачам нові рішення, спрямовані на боротьбу із хворобою», — сказали в компанії.

Команда ResApp сподівається, що придбання допоможе технології розвиватися та широко застосовуватись у віддалених частинах світу. За словами розробника системи Уданти Абейратне, доступність скринінгу була початковим задумом проєкту.

«З самого початку я мав велике бачення розробки масштабованих і дешевих технологій для діагностики легеневих захворювань у всьому світі [...]. Я сподіваюся, що вони зможуть виявляти смертельні захворювання, такі як пневмонія, у дуже віддалених районах Африки та Азії, які не мають доступу до сучасних лікарень», — заявила вона.

Вперше Pfizer заявив про бажання придбати ResApp за $65 млн 2020 року відразу після публікації звіту. Однак тоді сторони не досягли згоди.

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