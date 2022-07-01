Pfizer уклав мільярдний контракт зі США на виготовлення нових COVID-вакцин — Finance.ua
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Pfizer уклав мільярдний контракт зі США на виготовлення нових COVID-вакцин

Фондовий ринок
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Pfizer уклав мільярдний контракт зі США на виготовлення нових COVID-вакцин
Pfizer уклав мільярдний контракт зі США на виготовлення нових COVID-вакцин
Компанія Pfizer Inc., а також її партнер BioNTech заявили про укладення контракту з урядом США на $3,2 мільярда, який передбачає виготовлення 105 мільйонів нових доз вакцини проти COVID-19 впродовж ближчих двох місяців.
Про це йдеться в повідомленні Reuters.
«Угода включає поставки оновленої вакцини, адаптованої до варіанту «Омікрон», яка все ще очікує дозволу регуляторів",- зазначається в публікації.
Середня ціна за дозу в новій угоді становить понад $30, що суттєво більше за попередню вартість, яка становила $19,50 за дозу. При цьому зазначається, що деякі вакцини для дорослих поставлятимуться в однодозових флаконах. Це є дещо дорожчим для виробництва, однак зменшує розхід невикористаних уколів, які раніше залишалися у більших відкритих ампулах.
Як повідомляє в останніх статистичних даних Університет медицини імені Джона Гопкінса, станом на 30 червня кількість нових захворювань на COVID-19 продовжує залишатися на високому рівні — до понад 960 тисяч нових випадків на день. Натомість зазначається, що люди, щеплені вакциною від COVID-19 найчастіше переносять захворювання в легших формах.
За матеріалами:
Укрінформ
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