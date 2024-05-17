Pfizer виплатить до $250 млн компенсацій задля врегулювання судових позовів щодо Zantac — Finance.ua

Pfizer виплатить до $250 млн компенсацій задля врегулювання судових позовів щодо Zantac
Американський фармацевтичний гігант Pfizer уклав угоду на суму до 250 мільйонів доларів для врегулювання понад 10 тисяч судових позовів у США, пов’язаних із знятим з виробництва препарату від печії Zantac.
Про це повідомляє Reuters.
Джерела, ознайомлені з угодою, розповіли, що Pfizer повинна виплатити від 200 до 250 мільйонів доларів США. Угода була оприлюднена минулого тижня в судовій справі в Делавері з метою зменшення потенційної відповідальності компанії.
Zantac, який спочатку затверджений у 1983 році, став найбільш продаваним ліком у світі в 1988 році. Він був одним із перших препаратів, чий щорічний обсяг продажів перевищив 1 мільярд доларів. Проте в 2020 році Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США вимагало вилучення Zantac та його генеричних версій з ринку після виявлення канцерогенної речовини NDMA у препараті.
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