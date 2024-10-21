Peugeot виводить на ринок найдешевший електромобіль — Finance.ua
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Peugeot виводить на ринок найдешевший електромобіль

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На Паризькому автосалоні Peugeot представила новий електричний e-3008, який стане найдешевшим автомобілем з акумулятором на 100 кВт/год (98 кВт/год) у світі. Електрокросовер обіцяє 700 кілометрів запасу ходу за стандартом WLTP.
Stellantis має власну компанію з виробництва акумуляторів, ACC, спільне підприємство, створене спільно з TotalEnergies і Mercedes. Всі три компанії володіють 33 відсотками акцій, граючи на рівних умовах. Це перша автівка французького бренду з акумулятором ACC, адже раніше компанія ще налагоджувала масове виробництво батарей, тому Peugeot спочатку використовувала акумулятори від BYD. Батарея, про яку йде мова, виробляється на французькій Gigafactory ACC, яка розташована в Дуврені.
Ця батарея має звичайну літій-марганцево-кобальтову хімію та є частиною 400-вольтової електричної архітектури, яка дозволяє заряджати її зі швидкістю 2,4 кВт-год за хвилину. Це означає, що для зарядки від 20% до 80% знадобиться приблизно 27 хвилин. Також очікується, що акумулятор споживатиме близько 14 кВт/год на 100 км.
Французький кросовер e-3008, саме завдяки перевагам масштабу виробництва, наданим такою групою, як Stellantis, коштує приблизно 55 000 євро. Конкуренти, з якими він може порівнювати себе щодо розміру батареї та радіусу дії, мають абсолютно різні ціни, більшість із яких становить трохи менш як 100 000 євро.
Серед цих конкурентів: Mercedes EQS 450+, Mercedes G 580, Polestar 3 Long Range Performance, BMW iX xDrive50, Porsche Taycan 4S, Audi SQ6 e-tron тощо.
За матеріалами:
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