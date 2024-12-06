Peugeot представили доступний пікап із 200-сильним турбодизелем (фото) — Finance.ua

Peugeot представили доступний пікап із 200-сильним турбодизелем (фото) Сьогодні 02:25 — Технології&Авто

Peugeot представили доступний пікап із 200-сильним турбодизелем (фото)

Презентовано новий Peugeot Landtrek 2025. Недорогий рамний пікап пройшов модернізацію і в 2025 році з’явиться на українському ринку.

Про авто розповіли на офіційному сайті французького автовиробника.

Дизайн Peugeot Landtrek став виразнішим. Пікап отримав нову решітку радіатора, змінений передній бампер та фари з ходовими вогнями у формі «кігтів лева». Ззаду встановили діодні ліхтарі із 3D-ефектом.

Вантажопідйомність авто не змінилася: в чотиридверній версії з вантажною платформою довжиною 1,63 м вона становить 1000 кг.

Салон Peugeot Landtrek 2025 осучаснили. На щитку приладів встановили 7-дюймовий дисплей, а на центральній панелі — великий 10-дюймовий тачскрін. Нова мультимедійна система доповнена бездротовими Apple CarPlay і Android Auto.

У салоні передбачено чимало відділень для дрібних речей загальним об’ємом 27 л, а спинку задніх сидінь можна скласти. Базова версія отримала, адаптивний круїз-контроль із функцією Stop&Go, системи автоматичного гальмування та моніторингу «сліпих зон». Серед опцій є камери кругового огляду.

Важливі зміни відбулися під капотом Peugeot Landtrek 2025. Пікап отримав новий 2,2-літровий турбодизель Multijet на 200 к. с. та 450 Н∙м, який дозволяє буксирувати тритонний причіп. Відтепер дизельна версія доступна не лише з 6-ступінчастою механічною КПП, але і з 8-ступінчастим автоматом.

Крім того, встановлено нову систему постійного повного приводу. Пікап зберігає знижувальну передачу, а на задній вісі встановлено диференціал із електронною системою імітації блокування.

Також є набір режимів для різних дорожніх умов. Залежно від версії, кліренс Peugeot Landtrek становить 214−235 мм, кут в’їзду — 29−30°, а з’їзду — 26−27°. Пікап здатен форсувати броди глибиною до 600 мм.

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