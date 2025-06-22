Peugeot представила електричного конкурента Mini Cooper (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Peugeot представила електричного конкурента Mini Cooper (фото)

Технології&Авто
61
Peugeot представила електричного конкурента Mini Cooper (фото)
Peugeot представила електричного конкурента Mini Cooper (фото), Фото: Stellantis
Peugeot відроджує знамениту спортивну лінійку GTi. Заряджений хетчбек Peugeot 208 GTi, який кине виклик електричному Mini Cooper JCW та Alpine A290 GT, представили у французькому Ле-Мані напередодні старту знаменитих 24-годинних перегонів.
Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.
Електромобіль Peugeot e-208 GTi (саме так назвали модель) отримав силову установку від FIAT 600e Abarth та Alfa Romeo Junior Veloce. Його електромотор на передній вісі розвиває 280 к. с. та 345 Н∙м.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Хетчбек Peugeot e-208 GTi здатен розігнатися до сотні за 5,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год. Крім того, доопрацювали підвіску авто, а кермо зробили гострішим.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Батарея Peugeot 208 на 54 кВт∙год залишилася стандартною, проте її доповнили новим програмним забезпеченням від гоночного гібрида Peugeot 9X8. Запас ходу становить 350 км, а швидка (потужністю 100 кВт) зарядка на 80% займає 30 хвилин.
Новий Peugeot e-208 GTi відрізняється від стандартного хетчбекa агресивнішою передньою частиною, обвісом, спойлером та особливим декором. Кузов занизили, а колісні арки розширили. Також встановлено 18-дюймові диски із шинами Michelin Pilot Sport Cup 2, а діаметр передніх гальмівних дисків зріс до 355 мм.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Салон Peugeot 208 оздобили екошкірою та алькантарою з яскраво-червоними акцентами. Встановлено спортивні кермо та крісла в стилі знаменитого Peugeot 205 GTi, а в цифровій панелі приладів та мультимедійній системі змінено графіку.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems