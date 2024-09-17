Peugeot представила далекобійні версії кросоверів E-3008 та E-5008 (фото) — Finance.ua

Peugeot представила далекобійні версії кросоверів E-3008 та E-5008 (фото) Сьогодні 22:53 — Фондовий ринок

Peugeot представила далекобійні версії кросоверів E-3008 та E-5008 (фото)

Модельний ряд Peugeot E-3008 та E-5008 поповнився новими версіями Long Range, які відрізняються збільшеним запасом ходу. Обидва електричні кросовери оснащені новим силовим агрегатом на 230 к.с. та акумулятором ємністю 96,9 кВт·год, що забезпечує до 700 км пробігу для E-3008 і до 668 км для E-5008 на одній зарядці. Підтримується швидке заряджання потужністю до 160 кВт.

Ключовим компонентом нового агрегату є акумулятор, виготовлений на заводі ACC у Франції. Він лише на 15 мм товщий за попередню версію з ємністю 73 кВт·год, але забезпечує високу ефективність і швидке заряджання.

Зарядити батарею з 20% до 80% можна за 27 хвилин завдяки підтримці зарядки потужністю 160 кВт. Ця нова батарея живить передній електродвигун на 230 к.с., який став оновленням до попередньої версії з двигуном на 210 к.с.

Також із версією Long Range на Peugeot 3008 і 5008 з’являється система попереднього підігріву акумулятора, яка скорочує час зарядки, особливо під час тривалих поїздок і використання швидких зарядних станцій.

Обидві моделі будуть представлені на автосалоні в Парижі 2024, що відбудеться з 14 по 20 жовтня в Paris Expo Porte de Versailles. Крім того, для цих версій, як і для всіх електромобілів Peugeot, діє гарантія на 8 років або 160 000 км.

uamotors За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.