Перший в історії Volvo XC60 з пневмопідвіскою викликав ажіотаж на ринку (вартість, фото) — Finance.ua
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Перший в історії Volvo XC60 з пневмопідвіскою викликав ажіотаж на ринку (вартість, фото)

Технології&Авто
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Перший в історії Volvo XC60 з пневмопідвіскою викликав ажіотаж на ринку (вартість, фото)
Перший в історії Volvo XC60 з пневмопідвіскою викликав ажіотаж на ринку (вартість, фото)
Корейський офіс Volvo зафіксував новий рекорд: обмежену серію XC60 Winter Edition розпродали за 2 хвилини після старту онлайн-продажів. Про це повідомляє Volvo Cars Korea.
Зазначається, що уся партія Volvo XC60 Winter Edition, розмір якої не уточнюється, було повністю розпродано за 2 хвилини після старту онлайн-продажів.
Volvo XC60 Winter Edition отримав уперше встановлену в даній моделі пневмопідвіску, білий кузов та салон зі шкіряними сидіннями та дверними картами, елементами з натурального дерева, важелем перемикання передач від Orrefors та аудіосистемою Bowers & Wilkins.
Автомобіль обладнаний передовими системами безпеки Volvo, сервісом T-Map та 15-річним безкоштовним оновленням програмного забезпечення.
Вартість авто становить близько 54 тисяч доларів.
В Україні актуальна версія Volvo XC60 пропонується у вигляді м’якого гібрида. Автомобіль оснащується 250-сильним бензиновим двигуном, повним приводом та АКПП. Ціна авто — 2 295 180 грн або 54 847 доларів за поточним обмінним курсом.

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За матеріалами:
mmr.ua
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