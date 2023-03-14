Перший турецький народний автомобіль надходить у продаж (фото) — Finance.ua

Перший турецький народний автомобіль надходить у продаж (фото) Сьогодні 22:11 — Технології&Авто

Перший турецький народний автомобіль надходить у продаж (фото)

У Туреччині стартують продажі електричного кросовера TOGG. Модель надійшла у виробництво з кінця 2022 року, а найближчими днями на неї почнуть приймати замовлення. Про це повідомляє сайт Yeni Safak.

Ціна TOGG — від 1 до 1,6 млн турецьких лір ($52 700 — 84 300). Перші машини доставлять покупцям до кінця березня. Загалом за 2023 рік планують випустити близько 20 000 авто, причому дещо пізніше стартує експорт моделі до європейських країн.

Турецькі автомобілі TOGG розробляв з 2019 року консорціум Automobile Enterprise Group, заснований бізнесменом Мехметом Гюрджаном Каркашем. У створення авто та будівництво заводу вклали 3,7 млрд доларів. Проект активно підтримує президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Електрокар TOGG — подробиці та характеристики першого турецького авто

Першим у виробництво надходить електрокросовер TOGG. Автомобіль досягає 4,8 м у довжину при колісній базі в 2,8 м, а його дизайн розробило знамените італійське ательє Pininfarina.

У салоні TOGG встановили одразу шість дисплеїв. Пізніше за доплату для авто запропонують систему напівавтономного водіння та камери замість дзеркал заднього виду.

На вибір запропоновано задньопривідну 200-сильну і повнопривідну 400-сильну версію. Розгін до 100 км/год займає 7,6 с та 4,8 с, відповідно. Початковий варіант має запас ходу 300 км, а топовий — 500 км. Зарядити батарею на 80% у швидкому режимі можна за півгодини.

Після кросовера буде седан TOGG. Далі в планах — мінівен, компактні хетчбек та кросовер. До 2030 року планують вийти на обсяги виробництва 175 000 машин щорічно.

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