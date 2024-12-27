Перший смартфон, що змінює колір залежно від температури (фото, відео) — Finance.ua

Перший смартфон, що змінює колір залежно від температури (фото, відео) Сьогодні 22:13 — Фондовий ринок

Перший смартфон, що змінює колір залежно від температури (фото, відео)

Китайська корпорація Realme винайшла перший у світі смартфон із функцією зміни кольору під час впливу холоду. Про це повідомляє видання Android Authority.

У структурі корпусу смартфонів з нової флагманської лінійки Realme 14 Pro застосували особливі термохромні пігменти. Завдяки їм задня панель за температури нижче 16 °C буде поступово змінювати колір із перлинно-білого на яскраво-синій, а за потепління повертатися до початкового стану.

За словами Realme, на сьогодні в індустрії немає подібних рішень. Смартфони-хамелеони є в лінійках різних Android-брендів, однак вони змінюють колір не під впливом температури, а залежно від ступеня освітлення і кута падіння сонячних променів.

Що стосується інших характеристик, то флагманська модель Realme 14 Pro+ отримає вигнутий AMOLED-дисплей з тонкими симетричними рамками, роздільною здатністю 1.5К і частотою 120 Гц. Камери в обох смартфонах будуть 50-Мп, а ступінь захисту від вологи відповідатиме стандарту IP69.

Відомо також про чипсет Snapdragon 7s Gen 3 і підтримку системи швидкої зарядки на 80 Вт. Запуск смартфонів очікується в січні 2025 року.

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УНІАН За матеріалами:

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