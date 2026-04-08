Перший штат у США готується заборонити будівництво нових дата-центрів для ШІ 08.04.2026, 01:27 — Світ

У штаті Мен ухвалено законопроєкт, який має стати законом, що забороняє будівництво нових центрів обробки даних для штучного інтелекту щонайменше до кінця 2027 року.

Причини мораторію

Дата-центри, призначені для роботи надзвичайно ресурсоємних моделей штучного інтелекту, стали предметом серйозних суперечок у США. Ці масштабні об’єкти виявилися вкрай непопулярними, особливо серед жителів сільських районів, де їх звинувачують у різкому зростанні цін на електроенергію.

Новий закон, який, як очікується, ухвалить Сенат штату Мен, має заморозити будівництво новий центрів обробки даних щонайменше до листопада 2027 року.

Технологічні компанії витрачають мільярди доларів на дата-центри для ШІ, незважаючи на побоювання, що зберігаються з приводу їхнього негативного впливу на навколишнє середовище і стабільність енергосистеми.

Подальші дії

Тепер очікується, що новий закон у штаті Мен заморозить будівництво нових центрів обробки даних, які споживають щонайменше 20 мегаватів електроенергії (достатньо для забезпечення електроенергією приблизно 15 000 будинків), щонайменше до листопада 2027 року, очікуючи на екологічні та енергетичні оцінки.

Законопроєкт ухвалила Палата представників штату Мен і, як очікується, його ухвалить і Сенат, що зробить Мен першим штатом у США, де заборонили будівництво нових дата-центрів для ШІ. Цей безпрецедентний крок підкреслює зростаючий політичний конфлікт між двома партіями в США через ажіотаж навколо ШІ.

У штаті Мен ціни на електроенергію вже зросли майже на 60% у період з 2021 по 2026 рік. Великі центри оброблення даних можуть створювати додаткове навантаження на енергомережу і потенційно посилити проблему.

Експерти вважають, що подібний закон може бути ухвалений ще в 10 штатах США, де також спостерігається підвищення цін на електроенергію, які пов’язують, зокрема, з дата-центрами.

За мораторій на будівництво нових дата-центрів для ШІ також виступають екологічні організації, які вказують на те, що ці споруди негативно впливають на навколишнє середовище.

