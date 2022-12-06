Перший серійний автомобіль з сонячними батареями запущено у виробництво — Finance.ua

Перший серійний автомобіль з сонячними батареями запущено у виробництво Сьогодні 04:41 — Технології&Авто

Перший серійний автомобіль з сонячними батареями запущено у виробництво

Стартап Lightyear повідомив про початок виробництва своєї першої моделі — «сонцемобіля» Lightyear 0, раніше відомого під назвою Lightyear One.

Складання великого електричного фастбеку із сонячними панелями на кузові почалося із запізненням на рік.

Виготовлення «первістка» стартап довірив фінському контактному виробнику Valmet Automotive. Темпи виробництва — один автомобіль на тиждень — не вражають. Але у першому кварталі 2023 року їх планують наростити. Скільки це буде — дві, три чи чотири одиниці — не відомо.

Загальний тираж «сонцемобіля» вартісттю 250 000 євро обмежений 946 екземплярами.

Варто зазначити, що збирають Lightyear 0 вручну, причому без використання традиційного конвеєра. По цеху автомобілі переміщують на ручних візках.

Габаритна довжина фастбека — 5083 мм. Коефіцієнт аеродинамічного опору Сх — 0,175. Автомобіль оснащений чотирма мотор-колесами, сукупною потужністю 177 к.с. З місця до 100 км/год Lightyear 0 прискорюється за 10,0 секунд та розвиває максимальну швидкість 160 км/год.

Запас ходу від батареї на 60 кВтгод заявлений на рівні 625 км WLTP. У сонячні дні ще 70 км пробігу забезпечують 782 сонячні елементи, встановлені на капоті, даху та багажнику автомобіля. За рік за рахунок енергії сонця електромобіль може проїхати 11 000 км. Пробіг між зарядками від терміналів досягає 7400 км або 7 місяців.

У 2025 році стартап планує запустити виробництво другого «сонцемобіля» — Lightyear 2. Орієнтовний цінник моделі — 30 000 євро, що робить його привабливішим в очах потенційних клієнтів. Запланований річний обсяг виробництва — 100 тисяч одиниць.

Продавати Lightyear 2 планують у Європі, США та деяких країнах Азії. Прямим його конкурентом називають німецький Sono Sion вартістю 29 900 євро.

Телеканал 24 За матеріалами:

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