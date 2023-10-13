Перший пілотований політ Boeing Starliner перенесли на квітень 2024 року — Finance.ua

Перший пілотований політ Boeing Starliner перенесли на квітень 2024 року Сьогодні 18:30 — Світ

Перший пілотований політ Boeing Starliner перенесли на квітень 2024 року

Перший пілотований тестовий політ космічного корабля Boeing Starliner перенесений на квітень 2024 року.

Про це повідомляє Space.com.

У NASA не назвали причину зміни графіка. Також відкладено і дату першого експлуатаційного польоту космічного корабля Boeing — з літа 2024 року на початок 2025-го, додали представники агентства.

NASA і Boeing раніше заявляли, що планують на початок березня 2024 року дебютну місію Starliner з астронавтами, відому як Crew Flight Test (CFT). Однак це була лише очікувана дата готовності космічного корабля, а не офіційна.

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У рамках CFT астронавти NASA Бутч Вілмор і Суні Вільямс здійснять тестовий політ на Міжнародну космічну станцію (МКС) і назад. Місія зіткнулася з низкою затримок через різні технічні проблеми, що неодноразово відкладали її запуск.

Наприклад, політ CFT був запланований на липень минулого року, але цей план було скасовано після того, як команди виявили проблеми з електропроводкою Starliner і його парашутною системою.

У вересні 2014 року NASA обрало Boeing і SpaceX для забезпечення польотів астронавтів на МКС і назад, уклавши з кожною з компаній багатомільярдні контракти. Сьомий операційний політ SpaceX до МКС стартував 25 серпня, тоді як Starliner запускався лише двічі і жодного разу з людьми на борту.

Укрінформ За матеріалами:

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