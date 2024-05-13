Перший мільярд: ПУМБ профінансував ФОП на рекордну суму — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Перший мільярд: ПУМБ профінансував ФОП на рекордну суму Сьогодні 09:50 — Кредит&Депозит

Перший мільярд: ПУМБ профінансував ФОП на рекордну суму

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) досяг значних результатів у фінансуванні найчисельнішого сегменту бізнесу — фізичних осіб-підприємців (ФОП). Так, у травні загальна сума виданих коштів за півтора роки кредитування ФОП перетнула відмітку в рекордний 1 млрд грн.

Популярність онлайн-кредиту для ФОП «всеБІЗНЕС» зумовлена одразу декількома його превагами, які полягають у його швидкості та легкості оформлення.

Позика «всеБІЗНЕС» дозволяє власнику бізнесу отримати до 750 тис. грн. на вигідних умовах повністю дистанційно, не відлучаючись від власних справ. Рішення про схвалення кредиту приймається так само швидко — протягом одного робочого дня. А після підписання онлайн-договору гроші надходять на рахунок ФОП та одразу стають доступні для використання.

І це все без застави та поруки, що значно спрощує весь процес!

У зручності такого онлайн-кредиту вже переконались майже 4 тисячі підприємців, які завдяки кредитним коштам сьогодні успішно розвивають свій бізнес, отримуючи фінансову підтримку від ПУМБ.

Оформити кредит можуть навіть новостворені ФОП та ті підприємці, які не співпрацювали з банком до цього. Потрібно лише заповнити коротку анкету на сайті ПУМБ.

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