Перший електричний пікап Geely за $25 000 виходить на глобальний ринок (фото) — Finance.ua
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Перший електричний пікап Geely за $25 000 виходить на глобальний ринок (фото)

Технології&Авто
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Перший електричний пікап Geely за $25 000 виходить на глобальний ринок (фото)
Перший електричний пікап Geely за $25 000 виходить на глобальний ринок (фото)
Zhejiang Geely Holding Group запустила у виробництво свій перший електричний пікап. Модель Radar GD6 (RD6 у Китаї) виходить на глобальний ринок. Про це розповіли на сайті InsideEVs.
У Geely поділилися, що перша партія Radar GD6 на експорт уже зійшла з конвеєра. Виробництвом пікапа займається бренд Radar Auto.
Radar GD6 отримав стильний дизайн з компактними фарами. Між ними знаходиться фальшива решітка радіатора та світлодіодна смуга.

Габарити Radar GD6:

  • довжина — 5260 мм;
  • ширина — 1900 мм;
  • висота — 1830 мм;
  • колісна база — 3120 мм.
Radar GD6 запропоновано з трьома акумуляторними батареями місткістю 63, 86 або 100 кВт⋅год. Вони дають змогу проїхати до 400, 550 або 632 км на одному заряді відповідно.
Перший електричний пікап Geely за $25 000 виходить на глобальний ринок (фото)
Пікап оснащується одним або двома електромоторами. Базова силова установка видає потужність 268 к.с., а топовий варіант пропонує 406 сил.
Однією з головних особливостей Radar GD6 є можливість заряджати інші пристрої та електромобілі. Пікап можна використовувати як пересувний повербанк, якщо в цьому є необхідність.
Вартість Radar GD6 у Китаї становить від 178 800 до 228 800 юанів (від 25 000 до 32 000 доларів). Поки не відомо, скільки коштуватиме пікап на глобальному ринку.
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