Перший електромобіль Maserati став найшвидшим авто в історії марки (фото) — Finance.ua

Перший електромобіль Maserati став найшвидшим авто в історії марки (фото) Вчора 01:22 — Технології&Авто

Перший електромобіль Maserati став найшвидшим авто в історії марки (фото)

Новий Maserati GranTurismo третього покоління офіційно презентовано. Купе надійде у продаж, причому вперше разом із бензиновими версіями й електромобіль — перший в історії марки. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Дизайн Maserati GranTurismo раніше вже було розсекречено. Купе виглядає знайомо і не надто змінилося зовні, хоча лінії кузова стали елегантнішими. Авто має довгий капот, а салон зсунутий назад. Збережено й фірмову «пащу» решітки радіатора.

Салон Maserati Gran Turismo не показали, проте розкрили його деталі. Купе отримає компактне кермо та віртуальну панель приладів, а також два сенсорні дисплеї.

Бензинові версії оснащені 3,0-літровим турбованим від V6 Maserati MC20. Його потужність складає 490 к. с. у базовій версії Modena та 550 к. с. — у варіанті Trofeo. Розгін до 100 км/год займає 3,9 і 3,5 секунди, відповідно, а максимальна швидкість обмежена на 302 км/год.

Електромобіль Maserati GranTurismo Folgore важчий (2 260 кг проти 1 795 кг у 3,0-літровій версії), але й набагато потужніший — три його мотори видають 751 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 2,7 с і розвинути 320 км/год — це найшвидший Maserati. Акумуляторна батарея на 92,5 кВт∙год дозволить проїхати понад 500 км без підзарядки.

Новий Maserati GranTurismo Folgore буде і набагато дорожчим. Його ціна перевищить 200 тисяч доларів, тоді як бензинові версії коштуватимуть приблизно від $150 000. Продаж стартує в 2023 році, а пізніше лінійку розширить кабріолет.

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