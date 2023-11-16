Перший автомобіль Xiaomi повністю розсекретили до прем'єри (фото) — Finance.ua

Перший автомобіль Xiaomi повністю розсекретили до прем'єри (фото) Сьогодні 03:16 — Технології&Авто

Перший автомобіль Xiaomi повністю розсекретили до прем'єри (фото)

В інтернет просочилися офіційні фото Xiaomi SU7. Перший електромобіль від китайського виробника електроніки надійде у виробництво з грудня. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Xiaomi SU7 (раніше відомий як MS11 Modena) випускатимуть на підприємстві концерну BAIC у передмісті Пекіна. Електричний седан коштуватиме приблизно 200 000 — 260 000 юанів ($27 500 — 36 500) і стане конкурентом Tesla Model 3.

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Електромобіль Xiaomi SU7 вирізняється обтічним дизайном із похилим дахом, вираженим «носом» і стрілоподібними фарами. Його дах повністю скляний, а ззаду встановлено висувний спойлер. На вибір запропоновано колісні диски на 19 або 20 дюймів.

Розміри Xiaomi SU7 2024:

довжина — 4997 мм;

ширина — 1963 мм;

висота — 1455 мм;

колісна база — 3000 мм;

маса — 1980−2205 кг.

Салон Xiaomi SU7 не показали на офіційних фото, але розсекретили на шпигунських знімках. Усередині встановлено невеликий віртуальний щиток приладів і великий тачскрин. Електрокар отримає систему розпізнавання обличчя й автопілот.

Перший автомобіль Xiaomi запропонують у 300-сильній задньопривідній і 673-сильній повнопривідній версіях. Максимальна швидкість становитиме 210 і 265 км/год відповідно. Запас ходу становитиме від 600 до 800 км.

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