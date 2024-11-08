Першу картину, яку намалював людиноподібний робот Ai-Da, продали за $1 млн — Finance.ua

Першу картину, яку намалював людиноподібний робот Ai-Da, продали за $1 млн Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

Першу картину, яку намалював людиноподібний робот Ai-Da, продали за $1 млн

Портрет англійського математика Алана Тюрінга, який створив один із найдосконаліших роботів у світі Ai-Da, став першим твором мистецтва, проданим на аукціоні.

Портрет англійського математика Алана Тюрінга став першим витвором мистецтва авторства робота-гуманоїда, який було продано на аукціоні Sotheby’s в Нью-Йорку ввечері 7 листопада за $1,08 млн.

2,2-метровий портрет під назвою «ШІ. Бог. Портрет Алана Тюрінга» (A.I. God. Portrait of Alan Turing) створив Ai-Da — перший у світі ультрареалістичний робот-художник. Передпродажні очікування становили від $120 тис. до $180 тис. На картину зробили 27 ставок.

«Рекордна ціна продажу першого твору художника-робота-гуманоїда, виставленого на аукціон, знаменує момент в історії сучасного мистецтва та відображає висхідний взаємозв’язок між технологіями штучного інтелекту та світовим ринком мистецтва», — зазначив аукціонний дім у своїй заяві.

Гуманоїд Ai-Da, використовуючи ШІ для спілкування, також прокоментував цю подію.

«Ключовою цінністю моєї роботи є її здатність служити каталізатором для діалогу про нові технології», — поділився Ai-Da.

Робот додав, що «портрет піонера Алана Тюрінга запрошує глядачів поміркувати про богоподібну природу штучного інтелекту та обчислень, розглядаючи етичні та суспільні наслідки цих досягнень».

Тюрінг, математик і вчений-інформатик, який відіграв вирішальну роль у боротьбі з нацистською Німеччиною, працюючи з розшифровуванням повідомлень, закодованих німецькою шифрувальною машиною «Енігма», висловлював занепокоєння щодо використання ШІ в 1950-х роках.

Один із найдосконаліших роботів у світі, Ai-Da, створений так, щоб нагадувати людину-жінку, і названий на честь Ади Лавлейс, першої у світі програмістки.

Ai-Da створив Ейдан Меллер, фахівець із сучасного мистецтва. Меллер очолював команду, яка створила Ai-Da, і працював з фахівцями зі штучного інтелекту в університетах Оксфорда та Бірмінгема.

Ai-Da генерує ідеї через розмови з членами студії та запропонував створити портрет Тюрінга під час дискусії AI for good.

Потім робота запитали, який стиль, колір, вміст, тон і текстуру використовувати, перш ніж включити камери в його очах, щоб подивитися на фотографію Тюрінга та створити картину.

«Приглушені тони та розбиті площини обличчя» цього твору, здавалося б, натякають на «боротьбу, з якою Тюрінг попереджав, що ми зіткнемося, коли справа дійде до управління штучним інтелектом», прокоментував Меллер.

В інтерв’ю Guardian у 2022 році на запитання, чи малювала вона з уяви, Ai-Da відповіла: «Мені подобається малювати те, що я бачу. Ви можете малювати з уяви, я думаю, якщо у вас є уява. Я бачу відмінні від людей речі, оскільки я не маю свідомості».

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