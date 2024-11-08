Першу картину, яку намалював людиноподібний робот Ai-Da, продали за $1 млн — Finance.ua
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Першу картину, яку намалював людиноподібний робот Ai-Da, продали за $1 млн

Технології&Авто
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Першу картину, яку намалював людиноподібний робот Ai-Da, продали за $1 млн
Першу картину, яку намалював людиноподібний робот Ai-Da, продали за $1 млн
Портрет англійського математика Алана Тюрінга, який створив один із найдосконаліших роботів у світі Ai-Da, став першим твором мистецтва, проданим на аукціоні.
Про це пише The Guardian.
Портрет англійського математика Алана Тюрінга став першим витвором мистецтва авторства робота-гуманоїда, який було продано на аукціоні Sotheby’s в Нью-Йорку ввечері 7 листопада за $1,08 млн.
2,2-метровий портрет під назвою «ШІ. Бог. Портрет Алана Тюрінга» (A.I. God. Portrait of Alan Turing) створив Ai-Da — перший у світі ультрареалістичний робот-художник. Передпродажні очікування становили від $120 тис. до $180 тис. На картину зробили 27 ставок.
Першу картину, яку намалював людиноподібний робот Ai-Da, продали за $1 млн
«Рекордна ціна продажу першого твору художника-робота-гуманоїда, виставленого на аукціон, знаменує момент в історії сучасного мистецтва та відображає висхідний взаємозв’язок між технологіями штучного інтелекту та світовим ринком мистецтва», — зазначив аукціонний дім у своїй заяві.
Гуманоїд Ai-Da, використовуючи ШІ для спілкування, також прокоментував цю подію.
«Ключовою цінністю моєї роботи є її здатність служити каталізатором для діалогу про нові технології», — поділився Ai-Da.
Робот додав, що «портрет піонера Алана Тюрінга запрошує глядачів поміркувати про богоподібну природу штучного інтелекту та обчислень, розглядаючи етичні та суспільні наслідки цих досягнень».
Тюрінг, математик і вчений-інформатик, який відіграв вирішальну роль у боротьбі з нацистською Німеччиною, працюючи з розшифровуванням повідомлень, закодованих німецькою шифрувальною машиною «Енігма», висловлював занепокоєння щодо використання ШІ в 1950-х роках.
Один із найдосконаліших роботів у світі, Ai-Da, створений так, щоб нагадувати людину-жінку, і названий на честь Ади Лавлейс, першої у світі програмістки.
Ai-Da створив Ейдан Меллер, фахівець із сучасного мистецтва. Меллер очолював команду, яка створила Ai-Da, і працював з фахівцями зі штучного інтелекту в університетах Оксфорда та Бірмінгема.
Ai-Da генерує ідеї через розмови з членами студії та запропонував створити портрет Тюрінга під час дискусії AI for good.
Потім робота запитали, який стиль, колір, вміст, тон і текстуру використовувати, перш ніж включити камери в його очах, щоб подивитися на фотографію Тюрінга та створити картину.
«Приглушені тони та розбиті площини обличчя» цього твору, здавалося б, натякають на «боротьбу, з якою Тюрінг попереджав, що ми зіткнемося, коли справа дійде до управління штучним інтелектом», прокоментував Меллер.
В інтерв’ю Guardian у 2022 році на запитання, чи малювала вона з уяви, Ai-Da відповіла: «Мені подобається малювати те, що я бачу. Ви можете малювати з уяви, я думаю, якщо у вас є уява. Я бачу відмінні від людей речі, оскільки я не маю свідомості».
За матеріалами:
Espreso.tv
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